Precio de la gasolina hoy 13 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Dónde se ubican las gasolineras más baratas de Madrid hoy martes 13 de octubre
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El martes es esta semana, de alguna manera, el arranque de la semana si tenemos en cuenta que ayer lunes fue festivo, de modo que tras esa pequeña operación regreso, los coches vuelven hoy a la carretera para una nueva jornada laboral, para llevar a los niños al colegio, o para acercarse al supermercado a llenar la nevera tras un fin de semana largo. Será importante entonces, saber el precio de la gasolina hoy 13 de octubre y dónde se localizan las gasolineras más baratas de Madrid.
Para saber todos los precios al detalle y actualizados, tenemos la herramienta del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica al que reportan precios las gasolineras constantemente, y que podemos consultar en cualquier momento. Y es lo que acabamos de hacer ahora, para descubrir que los precios están en torno a los 1,6 y los 1,8 euros a primera hora de hoy martes tal y como te mostramos al detalle a continuación con las ubicaciones de las estaciones y gasolineras más baratas.
Precio de la gasolina hoy 13 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Según el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar a primera hora en Madrid hoy:
Gasolina 95
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono industrial PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.599 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.849 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.849 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.857 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.859 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.864 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403, km 2, margen derecho. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.869 €/l.
- BP Nassica 365. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.699 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.739 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.739 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.739 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.739 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.743 €/l.
- Esteba Rivas. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.746 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.749 €/l.
- T9. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.749 €/l.
Con estos datos ya podemos ver cuáles son los precios de la gasolina hoy martes, y dónde repostar pero puede que quieras consultar en otro momento. Para ello, lo mejor es que entres en el Geoportal y hagas tu propia búsqueda viendo además los resultados en forma de mapa, como este, para ver mejor y más rápido hacia dónde ir: