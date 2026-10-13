El martes es esta semana, de alguna manera, el arranque de la semana si tenemos en cuenta que ayer lunes fue festivo, de modo que tras esa pequeña operación regreso, los coches vuelven hoy a la carretera para una nueva jornada laboral, para llevar a los niños al colegio, o para acercarse al supermercado a llenar la nevera tras un fin de semana largo. Será importante entonces, saber el precio de la gasolina hoy 13 de octubre y dónde se localizan las gasolineras más baratas de Madrid.

Para saber todos los precios al detalle y actualizados, tenemos la herramienta del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica al que reportan precios las gasolineras constantemente, y que podemos consultar en cualquier momento. Y es lo que acabamos de hacer ahora, para descubrir que los precios están en torno a los 1,6 y los 1,8 euros a primera hora de hoy martes tal y como te mostramos al detalle a continuación con las ubicaciones de las estaciones y gasolineras más baratas.

Precio de la gasolina hoy 13 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar a primera hora en Madrid hoy:

Gasolina 95

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.599 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.599 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono industrial PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono industrial PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.599 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.599 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.599 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.599 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.829 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.829 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.843 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.845 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.849 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.849 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.857 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.859 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.859 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.864 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403, km 2, margen derecho. Precio: 1.869 €/l .

. Madrid. Carretera M-403, km 2, margen derecho. Precio: . Shell . Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: 1.869 €/l .

. Madrid. Carretera M-403 (Getafe-Villaverde), km 2, margen izquierdo. Precio: . Shell . Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.869 €/l .

. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.869 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 1.869 €/l .

. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.869 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.869 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Shell. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.869 €/l.

Diésel

Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.709 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.709 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.739 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.739 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.739 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.739 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.743 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Esteba Rivas . Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.746 €/l .

. Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.749 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.749 €/l.

Con estos datos ya podemos ver cuáles son los precios de la gasolina hoy martes, y dónde repostar pero puede que quieras consultar en otro momento. Para ello, lo mejor es que entres en el Geoportal y hagas tu propia búsqueda viendo además los resultados en forma de mapa, como este, para ver mejor y más rápido hacia dónde ir: