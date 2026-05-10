Precio de la gasolina hoy 10 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Hoy es domingo y como tal, este día tiene ese punto de calma pero también de movimiento, si tenemos en cuenta que muchos aprovechan el fin de semana para salir, hacer una escapada o simplemente moverse más de lo habitual, y eso acaba teniendo un efecto directo ya que toca pasar por la gasolinera antes de cerrar la semana. Y es justo ahí donde vuelve la pregunta de siempre, casi automática: ¿dónde están hoy domingo 10 de Mayo las gasolineras más baratas de Madrid?.

No es sólo que el domingo, como tal, sea un día de movimiento en las carreteras. Tengamos en cuenta además que estamos en mayo y que si hace buen tiempo, son muchos los que se animan a coger el coche, ya sea para planes improvisados o para volver a casa después de un par de días fuera. Por eso, comparar precios ya no es algo puntual, sino una pequeña rutina que puede marcar la diferencia. Toma nota entonces porque tenemos los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, una herramienta oficial que recoge los precios actualizados de todas las estaciones de servicio en España. Es una referencia bastante fiable, ya que la información procede directamente de las propias gasolineras y se actualiza de forma constante.

Dónde está la gasolina más barata hoy en Madrid

Si algo se repite en los datos de los últimos días es que las estaciones más económicas siguen concentrándose fuera del centro. Polígonos industriales, zonas con varias gasolineras cercanas o municipios del extrarradio vuelven a destacar. Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o Rivas-Vaciamadrid suelen aparecer de forma habitual entre las opciones más baratas. No es casualidad, ya que estos puntos hay más competencia y, además, muchas estaciones funcionan con modelos de bajo coste o autoservicio, lo que les permite ajustar más los precios. En cambio, en zonas más céntricas o en estaciones situadas en carreteras principales, el precio suele ser algo más alto. No siempre es una diferencia enorme, pero sí constante si se compara con otras áreas.

Pero tenemos un listado que ofrecerte, donde vas a poder ver de forma más detallada, cuáles son los precios de hoy y dónde es más barato repostar.

Precios de la gasolina hoy 10 de mayo en Madrid

A continuación puedes consultar el listado actualizado con las gasolineras más baratas en la Comunidad de Madrid para este domingo 10 de mayo:

Gasolina 95

Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l

(Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l GasExpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l Supeco (Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l Lavaplus (Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l Ballenoil (Madrid) – Avda. Democracia, 41 – 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.469 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.469 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.529 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.529 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.539 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.539 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.544 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.544 €/l Confor Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.589 €/l

(Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.589 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.589 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.589 €/l Galp (Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero – 1.599 €/l

Diésel

Esteba Rivas (Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.554 €/l

(Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.554 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.589 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.589 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – CC Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n – 1.599 €/l

(Fuenlabrada) – CC Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n – 1.599 €/l Ballenoil (Leganés) – Calle Rey Pastor, 16 – 1.599 €/l

(Leganés) – Calle Rey Pastor, 16 – 1.599 €/l Lavaplus (Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.599 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l Ballenoil (Getafe) – Carretera Madrid-Toledo km. 12 – 1.609 €/l

(Getafe) – Carretera Madrid-Toledo km. 12 – 1.609 €/l Petroprix (Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.609 €/l Plenergy (Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.609 €/l Ballenoil (Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.609 €/l

Geoportal, la herramienta con el mapa para consultar el precio de la gasolina

El Geoportal es la herramienta que hemos usado para elaborar el listado que acabamos de ver, y lo cierto es que si deseas mirar precios otro día, puede ser lo mejor ya que es además bastante sencilla de usar, y muy útil si quieres ahorrar sin complicarte. Pero además del listado de precios, permite ver todas las gasolineras sobre un mapa interactivo como el que vemos a continuación, y a modo de ejemplo, de Pozuelo de Alarcón. Esto facilita mucho las cosas, porque puedes localizar rápidamente cuál te queda más cerca y comparar precios de un vistazo.

También incluye filtros por tipo de combustible, provincia o ubicación concreta. Es decir, puedes ajustar la búsqueda según lo que necesites en cada momento. En la práctica, es una forma rápida de evitar pagar de más sin tener que recorrer varias estaciones. Y en días como un domingo de mayo, cuando el movimiento en carretera aumenta, tener esa referencia puede venir bastante bien.