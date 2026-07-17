My Chemical Romance en Madrid 2026: entradas, fecha, horario, cómo llegar y todo sobre el concierto

Los fans de My Chemical Romance ya cuentan las horas para ver a la banda estadounidense que actúa mañana sábado 18 de julio de 2026 en Madrid dentro de su gira The Black Parade 2026, y no es un concierto cualquiera ya que se trata del único que van a dar en España. Eso, como era de esperar, ha hecho que las entradas vuelen y que a pocas horas del evento queden pocas entradas, aunque todavía se pueden conseguir.

El concierto se celebra en Iberdrola Music, en Villaverde, un recinto pensado para grandes eventos y que ya se ha convertido en parada habitual de giras internacionales. La actuación está prevista para las 21:00 horas, aunque lo normal es que haya música antes. En este caso, el grupo invitado es Mogwai, que será quien caliente el ambiente antes de que salga el plato fuerte. Sin duda se trata de un concierto muy especial si tenemos en cuenta que forma parte de la gira que celebra el 20 aniversario de The Black Parade. Un disco que, para muchos, marcó una época. La banda lo está tocando prácticamente entero en directo y eso es precisamente lo que ha generado tanta expectación en ciudades como Madrid, donde además se cierra la parte europea del tour tras actuar en días previos en Italia o también en el estadio de Wembley en Londres.

A qué hora empieza el concierto de My Chemical Romance en Madrid

Según la información que proporciona Live Nation el concierto tiene hora prevista a partir de las 21:00 horas, pero conviene no quedarse sólo con ese dato ya que en este tipo de eventos, el acceso suele abrir bastante antes y hay colas, controles y desplazamientos dentro del recinto que llevan tiempo. Piensa además que hay gente que habrá comprado entrada VIP que suele tener acceso preferente. De todos modos, y según consultamos, la apertura de puertas está prevista para las 18:00 horas. Además está el del telonero ya que Mogwai actúa antes de My Chemical Romance, así que si quieres ver el concierto completo, lo recomendable es llegar con margen. No es raro que mucha gente se pierda esa primera parte por apurar demasiado.

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Entradas: precios y lo que queda disponible

Aquí viene lo importante para quien aún esté buscando entrada. A estas alturas, lo más normal es encontrarse con bastantes sectores agotados, sobre todo los más cercanos al escenario. Los precios oficiales se mueven entre unos 96,50 euros y cerca de 170 euros, dependiendo de la zona y del tipo de entrada. Las opciones principales eran General Back, Front, PIT y los paquetes VIP, aunque ahora mismo la disponibilidad es bastante limitada. De todos modos si quieres comprar entradas horas antes del concierto, lo mejor es que entres en la web de Live Nation, que te redirige a Ticketmaster y permite ver en directo lo que queda. También se vendieron en El Corte Inglés, pero a un día del concierto, todo se muestra agotado de modo que lo mejor sería Ticketmaster.

En el caso de las entradas VIP, incluyen cosas como acceso anticipado, zonas con mejor visibilidad o algún extra, pero no son zonas totalmente aisladas del resto del público, algo que conviene tener en cuenta.

Cómo llegar al Iberdrola Music

Llegar al recinto que está en Villaverde no es complicado, pero tampoco es lo más cómodo si no lo tienes planificado. No está en el centro y eso se nota. La opción más directa suele ser el metro, bajando en San Fernando (Línea 7), aunque desde ahí toca caminar unos 15 o 20 minutos. También se puede ir en Cercanías hasta El Casar, que es otra de las rutas habituales. Luego están las lanzaderas y autobuses especiales, que en conciertos grandes suelen activarse desde puntos como Méndez Álvaro, Plaza de Castilla o Avenida de América. Aquí lo mejor es mirar las últimas indicaciones oficiales porque suelen cambiar según el evento.

Y en cuanto a ir en coche, no es lo más aconsejable pero si decides ir tienes que dirigirte a Villaverde y para aparcar, debes saber que no hay parking en el recinto para el publico en general, pero puedes hacerlo en calles cercanas o en el polígono industrial de Villavente o incluso aparcar en el Centro Comercial Islazul.

Qué canciones van a sonar

Uno de los grandes reclamos de esta gira es bastante claro: The Black Parade en directo. Entero o casi entero. Y eso, para muchos fans, es motivo suficiente para no perderse el concierto.Por los conciertos previos de la gira que han dado esta semana, en la primera parte del show suelen tocar el disco completo, con temas como Welcome to the Black Parade, Teenagers o Famous Last Words. Es un bloque bastante definido y que se repite en la mayoría de ciudades. Después viene la parte más variable, donde entran canciones de otros discos. Aquí suelen caer clásicos como Helena, I’m Not Okay (I Promise) o The Ghost of You. El setlist no es exactamente igual cada noche, pero la base se mantiene. En total, el concierto ronda las dos horas y unas 20-25 canciones, así que no es precisamente corto y seguro que es justo lo que los fans esperan que suceda mañana.