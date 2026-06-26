Cortes de tráfico por el Orgullo 2026 en Madrid: calles cortadas y horarios del metro y autobús

Madrid ya está celebrando el Orgullo Gay 2026. Las fiestas empezaron ayer jueves 25 de junio y se alargarán hasta el 5 de julio, pero será en los días finales, los que concentran los actos más destacados cuando de verdad se empezará a notar el impacto en el tráfico. El centro se llenará, las calles se cortarán poco a poco y moverse en coche ya empieza a ser complicado ahora, sobre todo por zonas como Chueca, Gran Vía o Sol y seguramente se sumarán otras a medida que las fiestas avancen.

Para que todo se desarrolle sin problema, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial con restricciones de circulación y de estacionamiento para evitar problemas en los días de más afluencia. Y como decimos, no todos los días van a ser iguales, pero sí habrá varias jornadas en las que directamente no merecerá la pena intentar cruzar el centro en coche. El momento más delicado será el sábado 4 de julio, con la manifestación estatal del Orgullo, aunque ya desde el día 1 habrá cambios importantes.

Qué días hay cortes en Madrid por el Orgullo Gay

Aunque MADO empezó el 25 de junio, las restricciones fuertes irán del 28 de junio al 5 de julio. El día 28 y luego el 1, 2, 3, 4 y 5 de julio habrá limitaciones para vehículos de más de 3.500 kilos en el distrito Centro desde las 18:00 horas hasta que terminan los actos. Esto afecta sobre todo a Chueca, plaza Pedro Zerolo, calle Pelayo, plaza del Rey y Puerta del Sol.

A partir del 2 de julio también se suma la zona de plaza de España y Argüelles, con restricciones en el entorno de Princesa, Ventura Rodríguez y Ferraz. Luego habrá dos momentos clave. El primero, los días 3 y 4 de julio por la mañana, entre las 08:00 y las 16:00, cuando se corta el eje Gran Vía–Princesa (desde Alcalá hasta Ventura Rodríguez) para preparar el dispositivo de seguridad. El segundo, el más importante, desde las 16:00 del sábado 4 hasta las 16:00 del domingo 5 de julio, cuando se aplicarán restricciones amplias coincidiendo con la manifestación. En ese tramo se ve afectado casi todo el distrito Centro (salvo Embajadores) y también barrios de Salamanca, Retiro y Chamberí.

Calles cortadas en Madrid

Las restricciones se concentrarán sobre todo en tres zonas, que serán Sol, Justicia (Chueca) y Argüelles. En el entorno de Sol, no se podrá aparcar desde las 16:00 del 1 de julio hasta las 06:00 del 5 de julio en calles como Silva, Abada, Mesonero Romanos, Tudescos, Chinchilla, Salud, Tres Cruces, González Jiménez de Quesada, Concepción Arenal o Leganitos. Son calles muy pegadas a Gran Vía, así que la zona queda bastante bloqueada.

En Justicia, que es el corazón del Orgullo, la restricción será aún mayor. Desde el 1 al 5 de julio no se podrá estacionar dentro del perímetro de Hortaleza, Fernando VI, Bárbara de Braganza, paseo de Recoletos, Alcalá y Gran Vía. Dentro de ese perímetro entran muchas calles: Reina, Infantas, San Marcos, Piamonte, Marqués del Monasterio, San Lucas, Belén, Barquillo, Víctor Hugo, Clavel, Colmenares, Libertad, San Bartolomé, Pelayo, Tamayo y Baus, Conde de Xiquena, Luis de Góngora, San Gregorio, Regueros, Augusto Figueroa, Gravina, Almirante, Prim o el tramo de Hortaleza más cercano a Gran Vía. En la práctica, es casi todo Chueca.

En Argüelles, las restricciones llegarán un poco más tarde. Desde las 16:00 del 2 de julio hasta la noche del día 5 no se podrá estacionar en Juan Álvarez Mendizábal (entre los números 2 y 12) y en San Leonardo, desde Princesa hasta Maestro Guerrero. Si el coche se queda dentro de estos perímetros cuando empiezan las restricciones, se podrá retirar y no habrá multa ni coste de grúa, aunque es mejor moverlo antes.

Horario del Metro de Madrid por el Orgullo Gay

No tenemos confirmación oficial, pero lo que se suele hacer es que Metro refuerza trenes en las horas clave y, en algunos casos, amplía el horario nocturno hasta las 02:30, sobre todo entre jueves y sábado. También es habitual que estaciones muy céntricas como Chueca, Sol o Gran Vía cierren accesos por la tarde cuando hay demasiada gente. A veces incluso los trenes dejan de parar. Por eso, mucha gente acaba entrando por estaciones cercanas como Tribunal, Sevilla o Banco de España. Y en trayectos cortos, moverse andando suele ser más rápido que intentar meterse en el metro en hora punta del Orgullo.

Autobús durante las fiestas del Orgullo Gay en Madrid

Con los autobuses es de esperar que las líneas que pasan por el centro se desvíen o dejen de circular por ciertas calles. Otros años se han visto afectadas líneas como la 1, 2, 3, 74, 133 o 146, aunque este año puede variar. Los autobuses nocturnos también suelen cambiar sus cabeceras la noche de la manifestación y moverse a zonas más alejadas del centro, como Atocha, Argüelles o Alonso Martínez, mientras que las líneas al aeropuerto suelen mantenerse, pero pueden ajustar recorridos si hay cortes.

En cualquier caso, lo más práctico será mirar la app de la EMT antes de salir, sobre todo los días 3, 4 y 5 de julio, porque los cambios pueden ir variando a lo largo del día según la cantidad de gente.