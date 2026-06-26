Ayer comenzaron en Madrid las fiestas del Orgullo Gay 2026, pero la capital no es la única ciudad que sale a la calle para celebrar, y reivindicar, su orgullo. El Pride Barcelona arranca hoy y con él llegan varias semanas en las que el centro de la ciudad cambiará por completo. No es sólo ambiente festivo o actividades repartidas por distintos barrios, sin que es evidente que habrá un aumento claro de gente en la calle y, como viene siendo habitual, bastantes complicaciones para moverse en coche por determinadas zonas. Conviene entonces conocer bien cuáles van a ser los cortes de tráfico por el Orgullo 2026 en Barcelona: calles cortadas y horarios del metro y autobús.

El programa se alargará hasta el 19 de julio, aunque hay unos días muy concretos en los que la movilidad seguro que se complica más de lo normal. Son los que coinciden con los actos centrales y, sobre todo, con la manifestación final, que cada año reúne a miles de personas y obliga a cortar algunas de las principales vías de Barcelona. A día de hoy el Ayuntamiento de Barcelona no ha publicado todavía el dispositivo completo de tráfico para esta edición, pero el recorrido de la marcha ya está confirmado y permite anticipar bastante bien qué zonas serán las más afectadas teniendo en cuenta los cortes que se producen cada año. De este modo, si tienes pensado moverte por el centro en esas fechas, conviene tenerlo en cuenta desde ya.

Qué días hay cortes en Barcelona por el Orgullo Gay

Aunque el Pride empieza hoy, 26 de junio, los cortes de tráfico más importantes no se reparten durante todo el calendario. Se concentran, como suele pasar cada año, en los últimos días del evento. En concreto, entre el 16 y el 18 de julio es cuando más movimiento habrá en la calle. Esos días se instalan escenarios, se celebran conciertos y se concentra buena parte de la programación en el centro, lo que ya de por sí provoca algunas restricciones puntuales.

Pero el día clave es el sábado 18 de julio. Esa tarde se celebra la manifestación principal y es cuando se aplicarán los cortes más amplios. A partir de media tarde, circular por el eje de la Plaza Universidad, Ronda de Sant Pere y Paseo de Lluís Companys y alrededores se volverá prácticamente imposible.

Calles cortadas en Barcelona

No hay confirmación oficial aunque se sabe que el recorrido de la manifestación comenzará en plaza Universitat, avanzará por la Gran Via de les Corts Catalanes, pasará por plaza Tetuan y continuará por el paseo de Lluís Companys hasta terminar en Arc de Triomf. Todo ese recorrido es el que, previsiblemente, concentrará como señalamos antes los cortes más importantes.

No sólo durante el paso de la manifestación. En años anteriores, varias horas antes ya se empezaba a limitar el tráfico en la zona de salida, sobre todo en la Gran Via, para organizar las carrozas y a los participantes. Y a medida que avance la marcha, el corte será total en todo el recorrido y también se verán afectadas muchas calles cercanas, que pasarán a tener desvíos o accesos restringidos. Es algo que afecta tanto a coches particulares como a taxis.

Además, zonas como plaza Tetuan o el paseo de Lluís Companys suelen permanecer con restricciones durante buena parte de la jornada, ya que allí se concentran actividades y escenarios.

Horario del Metro de Barcelona por el Orgullo Gay

En días como este, el metro se convierte en la opción más fiable para moverse por la ciudad y aunque no hay anuncio oficial de horarios especiales, si se mantiene el esquema de otros años, el viernes 17 de julio funcionará con normalidad, con cierre de madrugada.

El sábado 18 de julio, coincidiendo con la jornada principal del Pride, lo habitual es que el metro funcione sin interrupciones durante toda la noche. También se reforzará la frecuencia de paso de los trenes y la presencia de personal en estaciones clave. Por otro lado, paradas como Universidad, Tetuan o Arc de Triomf serán las más utilizadas, ya que están directamente conectadas con el recorrido de la manifestación.

Autobús durante las fiestas del Orgullo Gay en Barcelona

Si hay un transporte que se complica durante el Pride es el autobús. Y no es algo puntual, pasa cada año cuando hay cortes en las principales avenidas. Durante la tarde del sábado 18 de julio, muchas líneas que cruzan el centro tendrán que modificar su recorrido. Algunas se desviarán, otras recortarán trayecto y en ciertos tramos directamente no podrán circular.

En ediciones anteriores han sido más de 20 las líneas afectadas, especialmente las que pasan por la Gran Via o por el Eixample. Esto suele traducirse en retrasos y cambios de parada que no siempre están bien señalizados sobre el terreno. También servicios como el Aerobús pueden verse obligados a ajustar sus paradas si coinciden con cortes importantes, así que conviene revisarlo antes de salir hacia el aeropuerto.