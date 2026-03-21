Concierto de Rosalia en Madrid: dónde es, horario, cómo llegar y cuánto dura

La cuenta atrás para el concierto del año está en marcha. Rosalía vuelve a Madrid en 2026 con su LUX TOUR y lo hará con cuatro fechas seguidas en el Movistar Arena: 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril. No es una parada más dentro de la gira internacional. Es una de las citas fuertes del calendario musical del año, y la primera que haga en España, y antes de viajar a Barcelona.

El tour recorrerá 17 países y suma 42 conciertos en recintos de gran formato. Madrid no se queda corta. El Movistar Arena es uno de los espacios más grandes y conocidos de la capital, así que conviene tener claras varias cuestiones prácticas antes de salir de casa, como la hora de inicio, duración aproximada, transporte público, aparcamiento y normas de acceso. Si vas a asistir, esto es lo que necesitas saber para no improvisar a última hora.

Horario: a qué hora empieza el concierto de Rosalía en Madrid

La hora prevista de inicio para el concierto de Rosalía en Madrid es a las 20:30. Es la referencia oficial que dan tanto TicketMaster como el propio Movistar Arena. Ahora bien, en conciertos de este tamaño lo normal es que el acceso se abra bastante antes. Llegar con margen es casi obligatorio si no quieres entrar con el espectáculo ya empezado o quedarte atrapado en colas. En alguna plataforma aparece reflejada una hora distinta en una de las fechas concretas, así que no está de más revisar la entrada que tengas comprada. Pero la hora general anunciada para Madrid es las 20:30, aunque como decimos, seguro que los fans hacen cola desde muchísimas horas antes.

Cuánto dura el concierto de Rosalía

La duración estimada del show es de unos 120 minutos. Es decir que si comienza puntual a las 20:30 tal y como se señala desde la web de TicketMaster, lo habitual sería que termine alrededor de las 22:30. Puede alargarse unos minutos dependiendo del desarrollo del espectáculo, del ritmo del repertorio o de si hay bises. Saber esto ayuda, sobre todo, para calcular la vuelta a casa. Metro, bus o coche. Dos horas de concierto en un recinto cerrado pasan rápido, pero el regreso conviene planificarlo.

Dónde es y cómo llegar en transporte público

El concierto se celebra en el Movistar Arena, en la Avenida de Felipe II, s/n, en pleno barrio de Goya (distrito de Salamanca).

Es una zona céntrica, muy conocida en Madrid y con buena conexión en transporte público. Precisamente por eso, y porque el tráfico en días de evento se complica bastante, la opción más cómoda suele ser dejar el coche en casa.

Cómo llegar en bus y metro

En metro, las estaciones más cercanas son:

Goya, líneas 2 y 4

O’Donnell, línea 6

También hay conexión con otras líneas según el recorrido, como M-2, M-4, M-6 y M-9.

En autobús pasan varias líneas por la zona, entre ellas 26, 43, 61, 146 y C1. También circulan otras como 30, 53, 21, 15, 63, 29, C2 o 215. Y en el caso de que vengas desde fuera de Madrid, puedes usar Cercanías (línea C10) y enlazar después con metro o bus.

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Dirección y dónde aparcar

La dirección exacta del Movistar Arena es la Avenida de Felipe II, s/n. Aparcar por la zona no es imposible, pero sí complicado. El barrio está dentro del área del SER (Servicio de Estacionamiento Regulado), con plazas de pago divididas en una Zona azul, pensada para estacionamientos de corta duración y la Zona verde, que es la destinada principalmente a residentes y más cara para visitantes.

El recinto cuenta con parking propio. El precio ronda los 3,5 euros por hora. Es práctico por cercanía, aunque suele llenarse rápido cuando hay conciertos grandes, por lo que es más que recomendable acudir con mucho tiempo. Por otro lado, encontrar aparcamiento gratuito en las inmediaciones es difícil. Algunas zonas de carga y descarga pueden quedar libres a partir de las 20:00, pero no es algo en lo que convenga confiar si vas justo de tiempo.

Objetos prohibidos en el Movistar Arena

Antes de acudir, conviene repasar las normas del recinto para evitar que te hagan volver atrás en el control de acceso ya que algunos objetos están completamente prohibidos. Debes saber que se permite entrar con comida envasada pero que no requiera cubiertos y no se admiten envases de cristal. En cuanto a bebidas, deben ir en botella de plástico, sin tapón y con capacidad máxima de 50 centilitros. No se permite acceder con alcohol.

Si vas con mochila, sólo están autorizadas las que son hasta 25 litros, lo mismo pasa con los bolsos. Y no se puede entrar con pancartas que lleven palo. Sí se permiten carteles o mensajes sin soporte rígido y que no superen tamaño A3. Los selfie stick están prohibidos. Si vas en moto, no vas a poder entrar con el casco, aunque lo puedes dejar en la consigna exterior por 2 euros por bulto. Con todo esto claro, lo único que queda es disfrutar del directo y llegar con tiempo suficiente para no perderte ni un minuto del concierto, ya sea que vayas al del 30 de marzo o a los que se celebran en abril.