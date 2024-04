Ayuso al PSOE : «¿Ahora no conocen a Bildu ni a ETA a tres días de las urnas?»

Los «zulos» han servido a Isabel Díaz Ayuso para echar en cara al PSOE sus pactos con Bildu y sus vaivenes a «tres días» de las elecciones vascas, y les ha preguntado directamente «¿ahora no conocen a Bildu ni a ETA? ¿Ahora ya nos vamos quitando la caspa a tres días de las urnas?». La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho estas declaraciones este jueves a raíz de un enfrentamiento por la situación de la vivienda, un problema que ha usado toda la oposición en la Asamblea para echarse encima de la jefa del Ejecutivo.

Ha sido la intervención de Juan Lobato la que ha dado pie a la líder madrileña a recurrir al asunto del alquiler para reprochar a los socialistas sus pactos con Bildu y los bandazos que da el PSOE en su posición cuando las encuestas electorales no les favorecen. Así es como ha recordado lo escandalizados que se mostraron cuando Bildu se negó a calificar a ETA como «banda terrorista».

Lobato ha exigido a Ayuso que «convoque un pacto por la vivienda de verdad, con el Gobierno de España y los ayuntamientos» y que «conteste a los ayuntamientos que le están pidiendo la declaración de zona tensionada».

«Mire, no pienso pactar y mucho menos aplicar la ley que ustedes han pactado con Bildu, no pienso tensionar nada como en Castilla-La Mancha», ha contestado. El plato fuerte ha venido a continuación.

La presidenta del PP de Madrid ha sido sarcástica al hablar de las «soluciones» habitacionales de Bildu: «los zulos». «Pero cómo no van a aprobar con Bildu, esos grandes gestores de soluciones habitacionales como los zulos, los problemas de la vivienda de todos los españoles… ¿Ahora no conocen a Bildu, ahora no conocen a ETA, ahora ya nos vamos quitando la caspa a tres días de las urnas?», ha declarado.

Además, Ayuso ha reprochado al PSOE el trato que le da a Bildu en comparación con el que le ha dado a Joaquín Leguina, que este jueves ha tomado posesión como presidente de la Cámara de Cuentas, un cargo para el que contó con el voto negativo de los socialistas, pese a que Leguina es un histórico del partido.

«Miren, es increíble cómo ustedes con Bildu todo buenas palabras, y con Joaquín Leguina, una bochornosa campaña de desprestigio que han comenzado ustedes porque son sectarios», ha recriminado la presidenta.

Monasterio, «portavoz de Sánchez»

Por otro lado, también ha tenido un roce con Rocío Monasterio, a la que ha llegado a acusar de ser «la portavoz de Pedro Sánchez» por hacer referencia a una respuesta de la presidenta del PP al socialista, precisamente, sobre la cuestión de la vivienda, y decir que se quedó «petrificada» al escucharla.

La portavoz de Vox también ha criticado duramente que el Gobierno regional «da las ayudas a los ‘tan españoles como Abascal’ [frase con la que Ayuso se refirió a los inmigrantes en un rifirrafe a causa de la inmigración ilegal]» mientras que «8 de cada 10 jóvenes no se pueden emancipar porque no les da el sueldo».

La tensión ha sido evidente cuando Ayuso ha tomado la palabra: «Siempre confunde españoles de origen extranjero con inmigrantes ilegales y también confunde las ayudas con atenciones (…) No estamos a favor de no cuidar los servicios públicos, de hacer efecto llamada, sólo afrontamos un problema de vivienda que siempre ha existido en Madrid, pero ahora más porque hay mucha demanda y poca oferta».