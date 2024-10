La estafa que te va a dejar tieso: aviso urgente sobre este boleto de Euromillones

Las estafas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías están de moda y la última tiene que ver con el Euromillones. Desde la organización que coordina la lotería europea han tenido que emitir un comunicado de alerta ante la última acción de los ciberdelincuentes, que han utilizado sus boletos para intentar timar a miles de personas en España. Todo con el objetivo de poder acceder a la cuenta bancaria de las víctimas para robar todo su dinero.

«Si recibe un email no solicitado de [email protected] diciéndole que le ha tocado la lotería, por favor, elimínelo o remítalo a la Policía o Guardia Civil. No es nuestro y es un fraude», este es el mensaje con el que la organización del Euromillón han querido mandar una alerta a las personas que juegan a esta lotería con el objetivo de que no hagan caso de esta estafa que tiene como fin acceder a los datos bancarios de las víctimas para vaciarles la cuenta bancaria.

«Se nos ha comunicado la existencia de envíos a gran escala de emails que se hacen pasar por nosotros, poniendo nuestro email en el remitente y nuestra url, euromillones.com.es, tanto en el mensaje como en documentos adjuntos, en un intento por suplantarnos y tratar de hacerlos creíbles a sus víctimas», indican desde la página web oficial de la lotería en la que participan los países miembros de la Unión Europea y que se celebra todos los martes y viernes a las 21.45 horas.

Los consejos para no caer en la estafa del Euromillones

Desde la página web del Euromillón también han querido dar una serie de pautas para no caer en la estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por la organización para, o recibir un dinero, o tener acceso a los datos personales de los usuarios con el objetivo de poder acceder a sus cuentas. Por ello, desde la página web de esta lotería europea dejan claro que:

No es posible ganar en Euromillones sin haber comprado previamente un boleto. Este se debe comprar directamente a la agencia estatal de loterías o a través de una de las peñas que se anuncian su web.

Nunca se debe pagar para recibir el premio que se ha ganado jugando a Euromillones.

Nunca se debe dar los datos en respuesta a un email no solicitado (especialmente si se le solicitan su nombre, direccón, etc.).

Las estafas virtuales están de moda

Esta estafa del Euromillones es la última de la innovadora táctica del phishing (pescar en inglés) con la que los delincuentes intentan acceder a los datos personales de las víctimas mediante un mensaje de texto o través de un correo electrónico. Seguro que te ha pasado en el último mes, un sms de dudosa procedencia haciéndose pasar por Correos, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico o tu supermercado de confianza poniéndote en aviso de algo con carácter urgente.

Estos mensajes suelen ir acompañados de un enlace que es el cebo de los delincuentes para poder coger a la presa. Si entras en este link irás a parar a un lugar malicioso en el que los delincuentes podrán acceder a tus datos personales. Por ello, es obligatorio borrar el mensaje al instante de recibirlo y no pulsar en ningún enlace. Si has sido víctima de esta situación y has caído en la trampa, lo primero que tendrás que hacer es ponerte en contacto con la Policía o tu entidad bancaria con el objetivo de poner a salvo el dinero de tu cuenta.

Además del phishing, los ciberdelincuentes también han puesto de moda el skimming (hojear en inglés), táctica que tiene a un terminal bancario y la tarjeta de crédito como protagonista. Mediante los skimmers, que pueden ser lectores de tarjeta, cámaras en el terminal o simples teclados, los delincuentes intentan tener acceso a los datos bancarios de las personas y el número PIN de su tarjeta mientras saca dinero en el banco. Por ello es imprescindible tener precaución y comprobar que el terminal no está manipulado.

Otra táctica de los delincuentes está relacionado con el Terminal de Punto de Venta (TPV) en el que, a través de un virus malicioso, estos intentan tener acceso a los datos de la tarjeta de crédito que paguen en el datáfono de cualquier comercio, restaurante u otro establecimiento.