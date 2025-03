Miguel Romera: de las calles de La Cañada de San Urbano a la llamada del Real Madrid

Miguel Romera (23 años, 2002) vuela con el Real Madrid C. Con el tercer equipo madridista, el almeriense es el segundo capitán del equipo. Si Jaime Calleja no está, la capitanía es suya. Aunque realmente, Rome (su apodo) no necesita el brazalete para ser un líder dentro del campo. Sus últimas actuaciones lo demuestran. Además de dar voz en el campo, el mediocampista es un maestro. Con su zurda, Miguel hace malabares. Cuando tiene el balón entre sus pies, es poco probable que lo pierda. Sus giros son letales, su visión de juego es exquisita y mima el balón como si de su hijo se tratase. En fin, es un creador nato.

El pasado fin de semana, el Real Madrid C llegaba en buena dinámica. Después de derrotar al Melilla fuera de casa, el segundo filial recibía al Guadalajara en Valdebebas. El Depor llegó a la capital como líder del Grupo 5 de la Segunda Federación y siendo el mejor equipo de toda la cuarta División. Mientras tanto, los merengues tenían un pie en el descenso, pero no temblaron.

Cuando los alcarreños estaban dominado el juego, una falta, a priori anecdótica, fue señalada por Aranda Delgado en el costado derecho a favor del Real Madrid C. Romera se prepara, respira, levanta el brazo y enrosca la pelota. Sin embargo, la trayectoria de su disparo se convierte en centro-tiro. En la cocina, nadie consigue tocar el esférico. Ni un madridista, ni tampoco un futbolista rival. Zarco se queda anclado en su línea. Rome da el golpe y abre la lata. Poco habituado con el gol, el almeriense celebra con mucha euforia y dedica su tanto a sus familiares presentes en la grada con un corazón.

Si bien el Guadalajara consiguió poner tablas en el marcador antes del descanso, el gol de Romera y la actuación del Real Madrid C permitieron que Joselu Sánchez respire. El segundo filial blanco está fuera del descenso (12° del Grupo 5 de la Segunda RFEF) pero no puede relajarse. Próxima parada, el Prado, contra el Talavera de la Reina, el segundo clasificado.

Romera recibió la llamada de su vida

El nativo de La Cañada de San Urbano (Almería) empezó sus clases en el equipo de su pueblo con seis años. Su familia es muy futbolera y él siempre tuvo un balón entre sus pies. De hecho, uno de sus hermanos llegó al fútbol profesional. Dani Romera, ex canterano del Barcelona, llegó a disputar 106 partidos en Segunda División y también probó Primera con el Almería. Dani milita actualmente en el Hércules, una categoría por encima de Miguel.

Entre 2008 y 2014, Miguel se desarrolló con sus primeros amigos. Sin embargo, con 12 años, el grande de la región le llama: el Almería. Rome no se lo piensa, es la oportunidad de su vida. Además, todo eran ventajas. La Cañada de San Urbano está solamente a dos kilómetros de la capital provincial. Con los almerienses, Miguel impresiona. Es un mediocampista puro, ágil, zurdo. Pocos juegan como él. En Andalucía, Romera empieza a hacerse un nombre, era un habituado de la selección autonómica. Hasta que un día, su vida cambió por culpa de una llamada: la del Real Madrid. Rome no se lo pensó dos veces, quiere triunfar en la capital.

De la oscuridad a la redención

En el año 2018, Miguel Romera llega a Valdebebas. El andaluz llegó para jugar en el Juvenil C y ha ido escalando progresivamente al paso de los años. Después de figurar en el Juvenil B y en el A en las siguientes temporadas, Rome avanza en su proceso. En 2021, con 19 años, el Madrid toma la decisión de mandarle cedido al Móstoles. En Segunda Federación, Miguel se pierde. Empezó siendo titular indiscutible, pero no consigue adaptarse a su nuevo equipo. Tras un poco más de 1.300 minutos repartidos en 26 encuentros, el almeriense regresa al equipo de Chamartín.

Nada más volver a Valdebebas, Rome se mete de cabeza al Real Madrid C (antiguamente llamado RSC Internacional). Con el segundo filial blanco, el centrocampista empieza a ganar galones. El primer año, Miguel marcó su primer gol en Tercera Federación y aunque el RSC rozó el ascenso, Romera empieza a coger peso. Lo confirmaría al año siguiente. En la 2023-24, el andaluz adquiere el estatuto de segundo capitán y ésta vez, Pau Quesada y sus pupilos materializan la promoción a Segunda RFEF con un Miguel más que fundamental en el sistema merengue.

Un capitán ejemplar pero mejor persona

A pesar de ser un líder nato, el centrocampista es una gran persona. Lealtad y simpatía definen a Miguel. Muy amigo de sus amigos, Rome es un tipo muy cercano a su familia. «Atento, cariñoso, sencillo y humilde», cuenta Carmen. Siempre que puede, el andaluz vuelve a su querida ciudad de Almería para estar con los suyos.

El objetivo de Miguel es claro: llegar al fútbol profesional. Ya lo hizo su hermano Dani. Entonces, Rome tiene todo en mano para llegar a su meta. Con contrato hasta junio de 2025 con el Real Madrid, el almeriense sigue teniendo el sueño de triunfar de blanco. Pero si no consigue hacerlo, otros equipos vendrán a por el mago de La Cañada de San Urbano. Partido a partido.