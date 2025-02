Joselu Sánchez revitaliza al Real Madrid C

El Real Madrid C logró una importante victoria por 3-1 frente al Móstoles en un partido que marcó el estreno de Joselu Sánchez como entrenador del equipo. Este triunfo pone fin a una racha negativa que se extendía desde el mes de enero y supone un soplo de aire fresco para el segundo filial madridista, que lucha por escapar de los puestos de descenso en la Segunda RFEF.

A pesar de esta importante victoria, el segundo filial madridista sigue en una situación delicada en la clasificación. Con 23 puntos en 21 jornadas, el equipo se mantiene en la zona roja de la tabla, ocupando la 14ª posición. Sin embargo, este triunfo supone un impulso anímico crucial para afrontar los próximos compromisos.

Joselu Sánchez, ejemplar desde su banda

Desde el primer minuto, Joselu Sánchez demostró una actitud ejemplar en su debut como técnico del Real Madrid C. El entrenador no se sentó en ningún momento durante el partido, animando constantemente a sus jugadores desde la banda. Su energía y pasión fueron evidentes, llegando incluso a parecer un jugador más en algunos momentos del encuentro. Cuando exigía a sus pupilos presionar, el entrenador estaba también a punto de meterse en el campo para presionar con ellos.

El emblemático central del RSD Alcalá no dejó de pegar voces en todo el partido. Esto, hasta quedarse completamente afónico al final de los 90 minutos. No obstante, valió la pena. Joselu aportó un plus al equipo. Más garra, más intensidad, más compromiso. Los futbolistas del Real Madrid C mostraron una cara completamente distinta a todo lo que se venía viendo en las últimas jornadas.

Tres juveniles al rescate

El partido comenzó de manera inmejorable para los locales. En el minuto 3, Jaime Barroso, una de las grandes promesas de La Fábrica, abrió la lata con su primer gol en Segunda RFEF. A sus 17 años, Jaime ya se perfila como uno de los delanteros más prometedores de la cantera madridista. Nacido en 2007, Barroso es un delantero centro que ha impresionado desde su llegada al Real Madrid en 2022.

Con 1,85 metros de altura, el joven ariete combina una impresionante potencia física con un instinto goleador natural. En la actual temporada, Barroso ha demostrado su valía anotando 11 goles en 19 partidos con el Juvenil A de Álvaro Arbeloa. Su progresión ha sido tan notable que el club decidió blindarlo con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros un contrato hasta 2027.

Tras el descanso, el Real Madrid C salió con determinación y logró imponerse a su rival. Jacobo Ortega (18 años, 2006), que había entrado como sustituto en la primera mitad, marcó el 2-1 aprovechando un error del portero visitante. La diana dio alas al equipo blanco, que siguió presionando con intensidad. El partido quedó sentenciado en el minuto 80 con el gol de Víctor Valdepeñas, asistido por el mismo Jacobo.

El partido de Valdepeñas también fue una delicia. Central con el Juvenil A y lateral izquierdo con el Castilla, Joselu Sánchez decidió colocarle como interior, casi como un extremo. Valde (18 años, 2006) es otro de los talentos emergentes de La Fábrica. Con 1,88 metros de altura, el joven defensa destaca por su versatilidad. La arriesgada decisión táctica del flamante técnico resultó ser un acierto, ya que el adolescente se convirtió en una amenaza constante por la banda zurda. Su rendimiento fue sobresaliente, convirtiéndose en un auténtico puñal por su costado y culminando su actuación con el gol que sentenció el partido.