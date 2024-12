El Real Madrid se da un homenaje en Bérgamo y sueña con acabar entre los seis primeros

Álvaro Arbeloa estaba tranquilo. El Juvenil A ya había asegurado el pase a los dieciseisavos de final de la Youth League tras derrotar al Liverpool en su casa. Sin embargo, todavía quedaba un encuentro para definir cuál sería el rival de los madridistas en la próxima fase. Entonces, antes de nada, Atalanta. Además, los de Bérgamo eran 4° antes del pitido inicial. No obstante, los madridistas no temblaron y golearon por 0-4 a los italianos gracias a Diego Aguado, un doblete de Jacobo Ortega en su debut y Fortea. Una bonita manera de despedir esa primera fase de grupos inédita donde los madridista pueden soñar con acabar entre los seis primeros clasificados, posición que le facilitaría el futuro en la siguiente ronda. No obstante, tendrán que esperar al miércoles para conocer si acaban quintos, sextos o, sin embargo, séptimos. Todo dependerá de los resultados que cosechen Juventus, Manchester City y Stuttgart.

Roberto Martín hizo su magia

La gran novedad era la presencia de Javier Navarro bajo los tres palos. El portero del Juvenil B y del Real Madrid C se estrenaba en Europa. En el primer cuarto de hora del choque, los dos equipos se midieron, aunque los blancos se mostraron más presentes y más peligrosos que sus rivales. Ya no es un secreto, Arbeloa y su presión alta son marca de la casa. Entonces, líneas altas, y a presionar. El peligro madridista siempre viene de la banda derecha. La sociedad de oro Fortea – Yáñez sembla el terror en las trancheras italianas. La Atalanta solamente puede despejar balones hacia arriba.

Pasado el ecuador de la primera parte, la Atalanta aprieta. Primero, falta en la frontal del área para los Gli Orobici. Javier Navarro se extiende perfectamente y evita el 1-0. En el córner posterior, los locales rozan el palo del Juvenil A. Los bergamascos e instantes más tarde, Mario Rivas consigue despejar un rebote dentro de su área, cuando el futbolista rival estaba armando una volea.

Sin embargo, Roberto Martín hizo su magia. En la frontal del área, el 28 cae con el balón en los pies. Se levanta enseguida con el esférico, se inventa una croqueta y la defensa de la Atalanta le derrumba en los últimos metros. El colegiado señala la pena máxima. Se encarga Diego Aguado y el central no tiembla. Todos lo celebran con el defensa pero sobre todo, con Roberto, conscientes de la genialidad que se inventó. 0-1 y al descanso.

Debut de oro de Jacobo Ortega

Nada más reanudarse la segunda parte, amarilla para el Atalanta en una entrada peligrosa a Cristian David y gol anulado al Juvenil A. Como en la primera parte, los pupilos de Álvaro Arbeloa aprietan a los locales y no dejan que pisen la otra mitad del campo. El futbolista que más hambre tenía hoy era Roberto Martín. El 28 provocó el penalti del 0-1 pero quería más. No estuvo lejos de marcar su cuarto gol del curso pero su rosca rozó el palo largo de b.

A la hora del encuentro, otro nombre se estrena en la Youth League. Jacobo Ortega, delantero del Real Madrid C, conoce también sus primeros minutos con el Juvenil A de Arbeloa. Y su entrada revolucionó el encuentro. Al 39 le bastaron cinco minutos para poner el 0-2. En un disparo madridista, el balón se queda huérfano dentro del área y Jacobo lo caza. Dos minutos después, otro, de cabeza.

Pero a Arbeloa no le vale. Con el 0-3 en el marcador, los canteranos siguen presionando. Saben que todo puede jugarse con la diferencia de goles. Tras acosar a los italianos, Jesús Fortea se unió a la fiesta. El zapatazo del lateral firma el 0-4 definitivo.

Cabe recordar que los clubes clasificados del 1 al 6 (Ruta de la Champions League) se clasificarán para los dieciseisavos de final y se enfrentarán a los clubes clasificados del 17 al 22. Los clubes clasificados del 7 al 16 se enfrentarán en los dieciseisavos de final a los 10 clubes clasificados por la ruta de los campeones nacionales. A falta de que jueguen el Stuttgart, la Juventus y el Manchester City, el Real Madrid es 5°.