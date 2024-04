Misión cumplida: el Real Madrid C asciende a Segunda Federación

El Real Madrid C ha logrado completar su misión y ha ascendido a Segunda Federación este domingo tras proclamarse campeón del grupo séptimo de Tercera Federación antes de jugar este fin de semana y con cuatro jornadas aún por disputarse. El cuadro dirigido por Pau Quesada, segundo filial blanco, juega esta tarde contra el Parla en Valdebebas. El ascenso se ha logrado antes de tiempo tras la derrota del Móstoles contra el Leganés B.

El Real Madrid C de Pau Quesada ha logrado cumplir su misión y la temporada que viene competirá en Segunda Federación. Tras una campaña brillante, el segundo filial blanco ha quedado campeón del grupo séptimo de Tercera Federación con cuatro jornadas por disputarse. Los blancos tienen 71 puntos, le sacan 10 al Móstoles con un partido menos y ya son campeones. Han anotado hasta el momento 55 goles a favor y solamente han recibido 13 tantos.

Este ascenso ilusiona en La Fábrica. La próxima temporada, el Real Madrid Castilla competirá en Primera Federación tras cerrar la permanencia el pasado sábado en San Fernando y el Real Madrid C lo hará en Segunda Federación, la tercera y la cuarta categoría nacional.

Y es que tras el varapalo de la temporada pasada, donde el Real Madrid C no pudo lograr el ascenso, el objetivo de esta temporada era subir sí o sí. No había otra. Los chicos de Pau Quesada han respondido con creces en esta campaña y han logrado completar esa misión. Todos los equipos de La Fábrica están diseñados para formar, excepto uno: el segundo filial blanco. El Real Madrid C estaba diseñado para ascender, y no para formar. Por ello desde Valdebebas se han cosas diferentes con este equipo con la idea de lograr un ascenso más que merecido.