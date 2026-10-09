El sorteo de la Lotería de Navidad se celebra cada 22 de diciembre, de modo que estando a poco más de dos meses para que se celebre, la ilusión de muchos ya comienza a crecer tras haber comprado los primeros décimos. Todo el mundo sueña con ser afortunado y que le toque el Gordo, incluso sabiendo que Hacienda se lleva su parte, pero ¿qué cantidad exactamente? No todos los premios tributan y eso es algo que muchos desconocen.

Generalmente se dice que Hacienda se lleva un buen «pellizco» de lo que se juega con la Lotería de Navidad, pero lo cierto es que existe una cantidad a partir de la cuál, la Agencia Tributaria sí que aplica un porcentaje que hace que la cantidad ganada sea inferior a lo que podemos pensar en un principio. Y esa cantidad es la de 40.000 euros, de modo que todo lo que esté por debajo no tributa y por tanto lo cobraremos íntegro.

Hacienda lo confirma: estos son los premios de la Lotería de Navidad que no pagan impuestos

Cuando ganamos un premio en la Lotería de Navidad que sea igual o inferior a los mencionados 40.000 euros, la normativa fiscal establece que se puede cobrar al completo sin que se aplique retención alguna. Además, la exención se aplica individualmente a cada décimo premiado, de manera que no se suman los importes obtenidos con diferentes décimos para determinar si corresponde pagar impuestos.

Esta circunstancia afecta a buena parte de los premios que reparte el sorteo. Por ejemplo, un décimo agraciado con el cuarto premio, dotado con 20.000 euros, se cobra íntegramente. Lo mismo ocurre con los quintos premios, que entregan 6.000 euros por décimo, y con las cantidades correspondientes a las pedreas, aproximaciones, centenas o reintegros. En todos estos casos, el importe queda por debajo del límite establecido y Hacienda no aplica ningún descuento.

Sin embargo, todo cambia si se superan los 40.000 euros, ya que a partir de esa cantidad ya comienza a aplicarse el 20% aunque sólo sobre lo que excede del límite exento, nunca sobre la totalidad del dinero ganado. Es una diferencia fundamental, porque permite conservar libres de tributación los primeros 40.000 euros incluso cuando el décimo ha resultado agraciado con uno de los grandes premios del sorteo.

Cuánto dinero se queda Hacienda del Gordo y de los principales premios

El primer premio de la Lotería de Navidad reparte 400.000 euros por décimo, pero esa no es la cantidad que finalmente recibe el ganador. Como los primeros 40.000 euros están exentos, la retención se calcula sobre los 360.000 euros restantes. Al aplicar el gravamen del 20%, Hacienda retiene 72.000 euros, por lo que el importe neto del Gordo es de 328.000 euros por décimo. En cuanto al segundo premio, sus 125.000 euros por décimo se reducen a 108.000 euros después de descontar los 17.000 euros correspondientes a impuestos. El tercer premio, dotado con 50.000 euros, soporta una retención de 2.000 euros, de modo que el ganador recibe 48.000 euros. Los cuartos y quintos premios, en cambio, se cobran completos porque no alcanzan el mínimo exigido para tributar.

Esta diferencia entre el premio anunciado y la cantidad que llega finalmente al bolsillo del ganador explica por qué conviene conocer las retenciones antes de hacer planes con el dinero. Aunque el Gordo se anuncia con una dotación de 400.000 euros por décimo, el beneficiario no tiene que realizar ningún trámite adicional para descontar los impuestos, ya que la cantidad correspondiente se retiene directamente en el momento del cobro.

Qué pasa con los décimos compartidos entre familiares y amigos

Si se comparten décimos, algo que es muy típico en el sorteo de Navidad, conviene tener presente que la exención de 40.000 euros corresponde al décimo y no a cada una de las personas que participan en él. Por tanto, si varias personas comparten un mismo boleto, la cantidad libre de impuestos se distribuye proporcionalmente entre todas ellas. Por ejemplo, si cuatro amigos comparten a partes iguales un décimo del Gordo, cada uno tendrá derecho a 100.000 euros brutos. La parte exenta será de 10.000 euros por persona y los otros 90.000 euros estarán sujetos al gravamen del 20%. Después de aplicar la retención, cada participante recibirá 82.000 euros. Eso sí, debemos tener claro que Hacienda también exige identificar a los beneficiarios y acreditar su porcentaje de participación, una precaución importante para evitar problemas fiscales cuando una sola persona se encarga de cobrar y repartir el dinero.

¿Hay que declarar el premio de la Lotería de Navidad en la Renta?

Otra de las dudas habituales aparece cuando llega el momento de presentar la declaración de la Renta. En el caso de los particulares, los premios sujetos al gravamen especial no deben incluirse en la declaración anual del IRPF. La razón es que la retención se practica directamente al cobrar el premio, por lo que el ganador recibe el dinero con sus obligaciones fiscales correspondientes ya satisfechas y no tiene que presentar una autoliquidación adicional por ese concepto.

La Agencia Tributaria recuerda que este tratamiento también se aplica a los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que hayan soportado la retención, aunque estos pueden solicitar determinadas devoluciones cuando exista un convenio internacional para evitar la doble imposición. Distinto es el caso de las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades, que deben incorporar el premio a sus rentas y contabilizar la retención practicada como un pago a cuenta.