La Reina Sofía cumple 85 años siendo un gran apoyo para la Corona

Este 2 de noviembre es un día señalado en el calendario de la Familia Real. Después de las emociones por la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, coincidiendo con su mayoría de edad, la Reina Sofía celebra su 85 cumpleaños. Un aniversario señalado para el que, sin embargo, no hay previstas celebraciones de carácter oficial. De hecho, el Rey Felipe tiene varias audiencias en el Palacio Real de Madrid, el mismo escenario que hace dos días se vistió de fiesta para la mayoría de edad de la princesa Leonor.

Este cumpleaños tiene un sabor agridulce para la madre del jefe del Estado. A pesar de que se trata de una fecha sin duda especial y redonda, lo cierto es que es el primer cumpleaños que celebra desde que el pasado mes de enero falleciese su hermano, el rey Constantino de Grecia, al que estaba muy unida. A esto hay que añadir que algunas fuentes apuntan a que su hermana, la princesa Irene, tampoco atraviesa una buena etapa en lo que a la salud se refiere, aunque no ha habido, por el momento, ningún tipo de comunicado oficial sobre su situación. No obstante, la tía de Felipe VI no faltó a la fiesta privada en el Palacio de El Pardo por el 18 cumpleaños de Leonor, que reunió también a Juan Carlos I con los Reyes y sus hijas.

La Reina Sofía en una imagen reciente. / Gtres

Una etapa complicada para la Reina Sofía

La falta de su hermano o los rumores sobre el estado de Irene de Grecia no son las únicas cuestiones que han hecho mella en doña Sofía. Hace apenas unos días, la madre de Felipe VI acaparó titulares después de que las lágrimas brotaran de sus ojos en un acto en Madrid, en concreto, en un homenaje al catedrático Emilio Lora-Tamayo en la Universidad Camilo José Cela. Una escena muy poco habitual -por no decir insólita- en doña Sofía, acostumbrada a controlar sus emociones en público. Esta vez, no pudo hacerlo: «Nunca olvidaré los momentos que hemos pasado juntos en el coto de Doñana cuando eras presidente del CSIC. Fueron días maravillosos. Gracias por invitarme», dijo doña Sofía al homenajeado, con la voz temblorosa, probablemente afectada por la delicada situación de salud de Emilio Lora-Tamayo.

Las lágrimas de la Reina Sofía en público se produjeron pocos días antes de que la princesa Leonor jurase la Constitución ante las Cortes, en un acto al que solo acudieron los Reyes y la infanta Sofía. La madre de Felipe VI quedó excluida por primera vez de las celebraciones oficiales, para evitar agravios comparativos, aunque no faltó a la posterior reunión en el Palacio de El Pardo. Una fiesta privada en la que se pudo ver a Juan Carlos I, así como a las infantas Elena y Cristina, con algunos de sus hijos. A la celebración también acudió parte de la familia griega de don Felipe, como la reina Ana María o la princesa Alexia. No faltaron tampoco algunos de los Bulgaria o de los Borbón-Dos Sicilias.

La Reina Sofía en su 80 cumpleaños. / Gtres

Un cumpleaños importante, de perfil discreto

Una fiesta familiar marcada por algunas ausencias, pero también por reencuentros que, de alguna manera, recordaba a lo que ocurrió en el 80 cumpleaños de doña Sofía. Hace exactamente cinco años que la Familia Real se reunía por completo por última vez para una celebración familiar, precisamente, en el 80 cumpleaños de la madre de Felipe VI. Una fiesta en la que la infanta Cristina volvió a posar con los Reyes tras el escándalo del caso Nóos, y a la que solo faltaron Iñaki Urdangarin -en prisión- y Jaime de Marichalar -ya divorciado de doña Elena-. Tras la fiesta se celebró un concierto en la Escuela Superior Reina Sofía, en el que, además de por Juan Carlos I, la Reina Sofía estuvo acompañada por otras personas de su círculo más íntimo.

La Reina Sofía en su 80 cumpleaños. / Gtres

Este año no hay constancia de ningún tipo de celebración familiar y, si la hubiera, probablemente no contaría con los mismos asistentes, ni tampoco dejaría constancia gráfica, al menos de manera oficial. Sin embargo, este 85 cumpleaños de la Reina Sofía, unido al 18 cumpleaños de Leonor tiene un significado especial.

Apoyo fundamental para Felipe VI

Es cierto que, a pesar de que la princesa Leonor ya ha jurado la Constitución y tiene cada vez más protagonismo, aún tiene por delante varios años de formación, tanto militar como universitaria. Esto significa que, por el momento, Leonor no contará con agenda ni gabinete propio, aunque su presencia en actos oficiales sea mayor.

En esta tesitura, los Reyes siguen siendo los que tienen que asumir la parte más relevante de la agenda, sin apoyos reales, como era el caso de la estructura anterior que, además del príncipe heredero, contaba con las dos infantas -mayores que él- y los Reyes. Por eso, el papel de doña Sofía para determinadas causas y actividades sigue siendo fundamental, sobre todo, porque a pesar de su edad, la madre de Felipe VI continúa en activo y comprometida con su labor.

Es una realidad que el futuro está escrito con el nombre de Leonor y con la infanta Sofía como su escudera y apoyo pero, a día de hoy, para Felipe VI su madre sigue siendo un pilar fundamental para poder abarcar una agenda que no ha dejado de ser intensa. De hecho, son muchas las semanas en las que doña Sofía cumple con actos de la agenda de la Casa de S.M. el Rey, al margen de otros compromisos que tenga en el marco de las actividades de la Fundación Reina Sofía.