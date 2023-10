Se confirma el motivo de la ausencia de Victoria Federica en el cumpleaños de Leonor

Victoria de Marichalar va a ser una de las grandes ausentes a la fiesta privada con motivo del 18 cumpleaños de la princesa Leonor. Este martes, 31 de octubre, la heredera afronta una de las jornadas más importantes de su vida a todos los niveles. Leonor no solo alcanza la mayoría de edad, un hito fundamental para cualquier joven sino que, además, en su caso, jurará la Constitución y podrá, a partir de ese momento, suceder a su padre, Felipe VI en la jefatura del Estado sin necesidad de que se establezca una regencia.

La princesa Leonor con el Rey Felipe en Oviedo. / Gtres

Además de los actos institucionales por este importante paso en la vida de la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, también se ha organizado una celebración privada. Tal como anunciaron hace algunas semanas fuentes de la Casa de S.M. el Rey, Leonor jurará la Carta Magna ante las Cortes por la mañana, después recibirá el Collar de la Orden de Carlos III y se celebrará un almuerzo en el Palacio Real que pondrá punto a los actos institucionales. Más tarde está prevista una reunión de carácter privado y familiar en el Palacio de El Pardo, a la que asistirán, además de la Familia Real, miembros de la familia del Rey y de la familia de la Reina.

Esta celebración ha generado numerosas especulaciones en los últimos días. Y es que no se ha confirmado de manera oficial la lista de personas que estará presente en la celebración. Todo apunta a que, además de los Reyes y sus hijas, estarán don Juan Carlos, la Reina Sofía y las infantas Elena y Cristina, así como algunos de sus hijos, pero no todos. De hecho, una de las ausencias más sonadas va a ser la de la hija menor de la duquesa de Lugo.

Post de Victoria Federica en Perú. / Redes sociales

Mientras que Froilán ya ha regresado a Madrid -probablemente para estar en El Pardo este martes-, Victoria ha hecho las maletas y se ha marchado al otro lado del Atlántico. Ella misma ha compartido a través de sus redes sociales, donde es muy activa, los detalles de este viaje. En un storie de su cuenta oficial, la hija de la infanta Elena ha revelado que se encuentra en Perú, de donde es oriundo su gran amigo, Andrés Roca Rey. La joven ha publicado una fotografía en la que se muestra el cartel de una corrida de toros en la que ha participado el diestro y que se ha celebrado este domingo en la Plaza de toros de Acho. Por ahora, Victoria no ha dado más detalles de este viaje, ni tampoco se sabe cuándo regresará a España, no obstante, no cabe duda de que se va a perder uno de los días más importantes para su familia.

La princesa Leonor en el Palacio Real de Madrid. / Gtres

Una situación que ha generado cierta polémica aunque la realidad es que Victoria no ha dudado en alguna ocasión en mostrar su admiración por la Corona y por Leonor, que encarna el futuro de la institución. De hecho, hace apenas unos días, con motivo del 12 de octubre, ella misma publicó una fotografía de la princesa de Asturias durante el desfile del Día de la Hispanidad, vestida con uniforme militar, con lo que dejó claro que se siente orgullosa del papel que está haciendo la hija mayor de los Reyes.