La cuenta atrás para el último gran homenaje al Rey Constantino ya ha empezado. El hermano de la Reina Sofía, último Rey de los Griegos, fallecía el pasado mes de enero a los 83 años de edad, después de varios años con algunos problemas de salud. Pocos días después, el 16 de enero, se llevaba a cabo el funeral por el ex monarca. Unas exequias solemnes, pero no de Estado, en la Catedral de Atenas, a las que asistieron representantes de diferentes Casas Reales Europeas, con las que Constantino mantenía tanto lazos de amistad como familiares. No faltaron los Reyes, don Felipe y doña Letizia, así como el Rey Juan Carlos, que no dudó en apoyar a su esposa en este complicado momento. Un reencuentro familiar en un momento delicado que ahora podría producirse de nuevo, al menos, en parte.

Tal como marca la tradición ortodoxa, este fin de semana se llevará a cabo un nuevo homenaje en memoria del monarca. Según han confirmado fuentes oficiales de la antigua oficina de prensa del Rey Constantino, este sábado, 18 de febrero, se llevará a cabo un servicio religioso conmemorativo correspondiente a los 40 días de la muerte del monarca. Será a las 11:00 de la mañana en la Catedral Metropolitana de Atenas. Por deseo expreso de la Familia Real, este homenaje se realizará en un ambiente muy íntimo, sin presencia de la prensa en el interior del templo. Asimismo, está previsto que el domingo, día 19, se lleve a cabo un Trisagio en la tumba del Rey en el cementerio del Palacio de Tatoi.

Aunque no hay confirmación oficial de los asistentes Es el deseo de la familia real que el servicio conmemorativo se celebre en un ambiente muy íntimo y que sea seguido por un trisagio en la tumba del difunto rey en Tatoi. Se espera que solo acudan parientes cercanos y amigos, por lo que este homenaje será más reducido que el funeral oficial que tuvo lugar el pasado mes de enero.

Pese a que todavía no se ha confirmado si estarán presentes los Reyes don Felipe y doña Letizia o si don Juan Carlos volverá a Grecia para este servicio religioso en recuerdo de su cuñado, los que sí han llegado ya a Atenas han sido los príncipes Pablo y Marie Chantal de Grecia, así como la Reina Sofía. La madre de Felipe VI, que ha retomado su agenda oficial, tanto en el marco de las actividades de la Casa de S.M. el Rey como de la Fundación Reina Sofía, permanece de luto por el fallecimiento de su hermano, al que estaba muy unida. De hecho, ha permanecido tiempo en Grecia para apoyar a su cuñada, la Reina Ana María, en este difícil trance.

Se espera también que acompañen a la Familia Real de Grecia las Infantas Elena y Cristina, que ya estuvieron, en este caso junto a sus hijos, en el funeral oficial del Rey Constantino. Lo que no se sabe es si esta vez acompañarán a las hermanas del Rey Felipe VI algunos de sus hijos, como sí ocurrió el pasado mes de enero.