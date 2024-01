Los ‘préstamos’ que Doña Sofía hizo a sus hijas para el cumpleaños de Juan Carlos I

Doña Sofía fue la gran ausente en la celebración, el pasado fin de semana, del ochenta y seis cumpleaños de Juan Carlos I en Abu Dabi. A medias. La Reina emérita no viajó a la capital de los Emiratos Árabes Unidos a razón del primer aniversario de la muerte de su hermano, Constantino de Grecia, el que fuera el último rey de los helenos desde su ascenso al trono, en 1964, y hasta la abolición del título, en 1973. Sin embargo, sí lo hicieron algunas de sus pertenencias como ‘préstamo’ a sus hijas, las infantas Elena y Cristina.

Este miércoles, una conocida revista de la crónica social de nuestro país ha llevado a su portada imágenes inéditas de la fiesta de cumpleaños del padre de Felipe VI, que reunió a gran parte de la familia Borbón, así como a numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país tales como Mario Vargas Llosa, el periodista Carlos Herrera, las hermanas Koplowitz, Marta Gayà, el ex jefe de la Casa Real, Fernando Almansa, el ex jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, o el mítico dúo Los del Río, entre otros. Así, no es de extrañar que se hayan puesto ya sobre la mesa todos los estilismos de los invitados y, muy especialmente, de las hijas y nietos del ex monarca. Es digno de mención aquí, que Felipe VI y Doña Letizia no acudieron a la celebración. Tampoco lo hicieron la princesa Leonor, ni la infanta Sofía.

La infanta Cristina lució un vestido de estética boho-chic, con motivos florales de diversos colores estampados en bloque, escote en pico cruzado, mangas ligeramente abullonadas, patrón escalonado y largo tobillero; que ya habíamos visto en la madre del Rey Felipe en otra ocasión. Concretamente, en los actos previos a la boda de Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik, en agosto de 2010. La ceremonia, cabe recordar, oficiada por el padre Efraim, mitropolita de Hydra y Spetses, tuvo lugar en la isla griega de Spetses, situada en el mar Egeo, al suroeste de Atenas. Hasta allí se desplazaron más de 350 invitados, entre ellos representantes de las diferentes Casas Reales europeas.

Por su parte, infanta Elena también ha ‘llevado’ a Doña Sofía a la fiesta de Don Juan Carlos. Sobre un vestido azul marino de manga francesa, la infanta escogió un collar-fular de topacios azules e iolitas propiedad de su madre. Se trata de un diseño de Elena Carrera que la infanta también escogió para acudir a la celebración de las bodas de Oro del difunto Rey Constantino y Ana María de Grecia, en septiembre de 2014. Entonces, la hija primogénita del Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía, lo eligió para complementar un conjunto formado por un vestido blanco satinado y un mantón de Manila azul turquesa, con bolso de Dior.

La infanta Elena en las bodas de Oro de Constantino y Ana María de Grecia / Gtres

Igualmente comentado aunque sin ser un préstamo de Doña Sofía, ha sido el estilismo que escogió Victoria Federica de Marichalar. La influencer también hizo gala de su estilo bohemio y recicló un vestido negro sin mangas de Charo Ruiz que llevó el verano pasado para una fiesta en Marbella. Se trata del modelo Aida de la colección Voile & Guipure que, fabricado con algodón 100%, presenta un escote en V tanto en la parte delantera como en la espalda, adornos con volante hasta la cintura y detalles calados por todo el corte. La Reina Letizia tiene el mismo vestido en su armario aunque en otro color -en blanco-, y lo llevó durante el verano de 2020 en una visita a Ibiza.