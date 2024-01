Un año sin Constantino: el último nexo de unión entre Juan Carlos I y Doña Sofia

Se cumple un año del fallecimiento de Constantino de Grecia, el que fuera el último Rey de los helenos desde su ascenso al trono, en 1964, y hasta la abolición del título, en 1973; a los 82 años de edad, tras ser ingresado en estado crítico en un hospital de Atenas. Así, no es de extrañar que su familia más cercana, vaya a celebrar este miércoles, un servicio conmemorativo en su memoria.

Según ha trascendido en los últimos días, dicho acto, al que solo acudirán personas del círculo más íntimo del hermano de la Reina Sofía, como es el caso de sus hijos, su viuda -Ana María de Grecia-, y sus nietos, así como sus dos hermanas y las infantas Elena y Cristina; se llevará a cabo según la tradición ortodoxa griega. Esto supone, que la familia del difunto lleve koliva, una mezcla de trigo, como símbolo de la resurrección, bayas, frutas y nueces en una bandeja de plata al lugar de honra que, en este caso, será el cementerio de Tadoi, donde está enterrado tanto el ex monarca como sus padres, Pablo y Federico de Grecia. Por el momento, no se ha confirmado si asistirán el Rey Felipe VI y Doña Letizia. Al funeral oficial, que se celebró el 16 de enero de 2023, días después de la muerte de Constantino, sí acudieron los actuales Reyes de España -aunque no sus hijas-, así como representantes de hasta veinte casas reales europeas.

La Reina Sofía e Irene de Grecia en el funeral de Constantino de Grecia / Gtres

Doña Sofía, cabe recordar, pusó rumbo a la capital de Grecia, junto a la princesa Irene, hace ya varios días. De ahí, que fuera una de las grandes ausentes en la celebración del ochenta y seis cumpleaños de Juan Carlos I en Abu Dabi; que reunió a gran parte de la familia Borbón, así como a numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, tales como Mario Vargas Llosa, el periodista Carlos Herrera, las hermanas Koplowitz, Marta Gayà, el ex jefe de la Casa Real, Fernando Almansa, el ex jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, o el mítico dúo Los del Río, entre otros.

La Reina Sofía y la princesa Irene fueron dos de las personas que más sufrieron la pérdida de Constantino de Grecia, pues el que fuera príncipe de Dinamarca, era el gran confidente de ambas. De igual modo, también lo fue durante un tiempo, precisamente, para Don Juan Carlos; siendo así el último nexo de unión de su matrimonio con la Reina emérita. Y es que más allá del vínculo de sangre con su hermana, Constantino llegó a tener una gran amistad con su cuñado y era habitual que las dos familias pasaran juntas, en Madrid o Palma, períodos como los de las fiestas navideñas o las vacaciones de verano. Asimismo, el griego también fue una figura presente en algunos de los hitos de la historia de España en las últimas décadas, como la proclamación de Juan Carlos como Rey, o la de Felipe VI, y contaba con una distinción ligada a la monarquía de nuestro país: en 1964 Juan de Borbón decidió concederle el Toisón de Oro.

La familia del Rey Felipe VI en el funeral de Constantino de Grecia / Gtres

En su momento, tal como informaron personas del círculo íntimo del padre de Felipe VI, la muerte del ex monarca le afectó «mucho, le ha dolido, especialmente porque la relación que tenía con Constantino era íntima, muy estrecha, muy buena, llena de complicidades». Fue precisamente en el entierro y posterior funeral de hace un año, sea como fuere, cuando la familia real y la familia del Rey Felipe VI se reencontraron después de años de no verse en público. Antes, esto no sucedía desde el funeral de Infanta Pilar en el monasterio de El Escorial, en 2020 y más, tarde, aunque sin las Infantas, en el entierro de la Reina Isabel II en Londres.

Entonces, cumpliendo con el protocolo, la Reina Letizia y Felipe VI se sentaron junto a los eméritos, mientras que en esta ocasión, Juan Carlos I y Sofía lo hicieron en una bancada distinta, separados de los actuales Reyes de España.