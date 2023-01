Fechas simbólicas, bodas y retos: el calendario royal de 2023, al detalle

Acaba 2022 y damos la bienvenida a un nuevo a un nuevo año cargado de importantes citas para el mundo royal. Un año en el que la Princesa Leonor llegará a la mayoría de edad y, por tanto, se espera que jure la Constitución, curiosamente, en el 45 aniversario de la Carta Magna y en el que el Rey Juan Carlos cumple 85 años, en concreto, el próximo 5 de enero. La misma edad que alcanzará la Reina Sofía, en su caso, a finales del mes de noviembre. Por su parte, a finales de enero, don Felipe también cumplirá una cifra redonda, 55 años.

Pero, más allá de España, en otras monarquías también están de celebración. La princesa Charlene cumple en el mes de enero 45 años, mientras que la Reina Matilde de los Belgas alcanza cinco décadas de vida. Cifras redondas que se prestan a una importante festejo, aunque todavía no han trascendido detalles.

En Holanda, la Familia Real arrancará el año con un importante viaje oficial de los Reyes y su hija mayor, la princesa Amalia, que se estrena en desplazamientos internacionales con un recorrido por Curaçao y San Martín (territorios ya independientes pero que han mantenido al rey holandés como jefe de Estados) y a las islas Bonaire, San Eustaquio y Saba.

En Jordania, por ejemplo, habrá dos grandes celebraciones, las bodas de la princesa Iman y la del heredero, el príncipe Hussein. Aunque todavía es pronto para conocer todos los detalles, parece que las celebraciones tendrán lugar de cara al verano. Al menos el enlace del príncipe Hussein, como futuro rey, será uno de los grandes acontecimientos, con presencia de representantes de diferentes monarquías.

También en Noruega habrá boda, en este caso, la de Marta Luisa y el chamán, aunque no será un gran acontecimiento como tal, dado que se trata de unas segundas nupcias y de la boda de una princesa que ya no forma parte oficial de la Familia Real. Discreta se espera igualmente la boda de la princesa Alexandra y Nicolas Bagory. La hija de los Grandes Duques de Luxemburgo se casará en abril de 2023, curiosamente, en la misma fecha que se casaron los príncipes de Gales. No será esta la única celebración para los Grandes Duques, que serán abuelos de nuevo con el nacimiento del segundo hijo del actual heredero.

Sin duda, uno de los acontecimientos más esperados es la Coronación de Carlos III. Ocho meses después de la muerte de la Reina Isabel y más de setenta años después de la última gran celebración de este tipo, la Abadía de Westminster acogerá la Coronación del nuevo monarca. Un acto menos multitudinario y más discreto que la de Isabel II, pero que será, sin duda, histórico. Se ha determinado que se celebre el 6 de mayo, fecha que, por cierto, coincide con el cumpleaños de Archie Harrison, hijo de los duques de Sussex, cuya presencia es una de las grandes incógnitas, dados los recientes acontecimientos.

Y sin salir del Reino Unido, pero varios meses antes, en el mes de marzo, tendrá lugar la boda de Amelia Spencer, sobrina de Diana de Gales, con Greg Mallet. Una boda que podría suponer el regreso de la tiara de la Princesa, así como el reencuentro de los príncipes Enrique y Guillermo. De hecho, Amelia no faltó a los enlaces de sus primos, por lo que invitados seguro que están.

También de boda podría irse la Familia Real de Grecia. A la espera que fuentes oficiales ofrezcan más detalles, parece que este 2023 será el año en el que la princesa Teodora y su prometido, Matthew Kumar, por fin se den el ‘sí, quiero’. Una celebración que se ha visto pospuesta por diversas circunstancias y a la que se espera que acudan los Reyes, que se reencontrarían con sus primos por parte de doña Sofía, con los que ya estuvieron en los funerales de la Reina Isabel, pero no en la anterior boda de uno de los hijos del Rey Constantino, por problemas de agenda. A esta boda podrían acudir también las Infantas Elena y Cristina, que mantienen una relación muy estrecha con esta rama de la familia.

Si este pasado 2022 fueron las Reinas Isabel y Margarita las que celebraron importantes aniversarios, ahora le toca a Carlos Gustavo de Suecia que, en el mes de septiembre cumple 50 años en el trono. Un Jubileo de Oro que contará con importantes festejos, y al que asistirán royals de toda Europa.