El ‘portazo’ de Marta Luisa de Noruega: Título de princesa, sin papel oficial

Sorpresa desde la corte de Noruega. En un momento clave para las monarquías europeas, en el que los cambios están a la orden del día, la última en dar un paso al frente ha sido la princesa Marta Luisa. Después de semanas en las que se había apuntado la posibilidad de que se modificase su papel dentro de la estructura de la Corona, ella misma ha informado a través de las redes sociales de la nueva situación, al tiempo que desde el departamento de prensa se ha emitido un comunicado, en el que se cierra el debate sobre su papel y sus actividades al margen de la institución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

“La princesa Marta Luisa desea diferenciar claramente entre sus propias actividades y su relación con la Casa Real de Noruega. Por lo tanto, la Princesa ha decidido, en consulta con Su Majestad el Rey y otros familiares cercanos, que no llevará a cabo funciones oficiales para la Casa Real en este momento”, comienza diciendo el texto que ha difundido el departamento de prensa de la Casa Real.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise)

“El Rey ha decidido que la princesa mantendrá su título, pero la Princesa y su prometido Durek Verrett no usarán el título en su actividad comercial. El Rey y la Reina quieren agradecer a la Princesa Marta Luisa los importantes esfuerzos que ha hecho a lo largo de su trabajo oficial durante décadas. Ella ha realizado el trabajo con cuidado, calidez y gran compromiso”, termina el comunicado de la Casa Real.

En un vídeo que la Princesa ha compartido en su perfil oficial -tiene otro perfil para sus actividades extraoficiales-, Marta Luisa ha aclarado algunos puntos relativos a esta decisión. “Estoy publicando este vídeo en esta plataforma porque quiero recalcar la separación entre mi figura como Princesa de Noruega y mi trabajo comercial”, comienza diciendo la hija de Harald y Sonia de Noruega, que ha enumerado una serie de cuestiones con las que se refiere al nuevo papel que va a desarrollar.

De lo que por ahora no se tiene noticia es de los preparativos de la boda de la Princesa y su prometido, el chamán Durek Verret. En este nuevo escenario, el chamán pasará a formar parte de la familia del Rey, pero no tendrá ningún papel institucional. Esto significa que ambos estarán presentes en actos importantes de índole familiar, pero no tendrán responsabilidad alguna. Una situación similar a la de las hijas que la Princesa tuvo con Ari Behn -fallecido la Navidad de 2019-, que siempre acuden a celebraciones familiares, pero que no tienen ningún peso en la institución, representada únicamente por los Reyes Harald y Sonia de Noruega y por la familia del heredero, el príncipe Haakon y su esposa, la princesa Mette Marit.