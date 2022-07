Apenas unas semanas después de anunciarse el compromiso de la princesa Marta Luisa de Noruega con su pareja, el chamán Durek Verret, la hija mayor de los Reyes Harald y Sonia de Noruega está realizando un divertido viaje con sus tres hijas, Leah, Emma y Maud. Ella misma lo ha confirmado a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha publicado varias imágenes en los stories, así como un post, en el que revela que está disfrutando de la bonita España. Unas imágenes en las que se la ve sonriente, vestida de manera casual y en actitud cariñosa con sus hijas.

El motivo del viaje a España tiene que ver con su pasión por la equitación. En esta ocasión, la Princesa y sus hijas han viajado a Oliva, en Valencia, donde Emma ha participado en un torneo hípico. Han estado acompañadas por la yegua de la nieta de los Reyes Harald y Sonia de Nourega, Fetoucha, del que además, Marta Luisa ha compartido algunas fotografías divertidas, como una en la que se la ve tomando una sandía.

En esta ocasión, el prometido de la Princesa no las ha acompañado, pero seguro que está muy pendiente de ellas. De hecho, cuando Marta Luisa estuvo en España hace unos meses para una competición hípica -en concreto en Andalucía-, el chamán no dudó en comentar con cariño los vídeos e imágenes que la royal compartió con sus seguidores.

El último viaje de Marta Luisa a España coincidió con el ochenta y cinco cumpleaños de su padre, el Rey Harald, con el que no pudo estar en esta significativa fecha. No obstante, no dudó en dedicarle unas entrañables palabras a través de su cuenta en redes sociales.

Marta Luisa está disfrutando de un feliz momento a todos los niveles. A su pasión por el mundo de la equitación se suma que está inmersa en los preparativos de su boda con el chamán Durek Verret, aunque todavía no han trascendido muchos detalles sobre cómo tiene previsto que sea la celebración. Apenas unos días después del anuncio del compromiso, la pareja reaparecía en Oslo para los actos con motivo de la mayoría de edad de la hija mayor de los príncipes Haakon y Mette Marit de Noruega. Una fiesta por todo lo alto a la que no faltaron representantes de las diferentes casas reales europeas y en la que debutaron con tiara algunas royals como Elisabeth de los Belgas, Amalia de Holanda o la propia Ingrid de Noruega.

En estos momentos, Marta Luisa y su pareja se encuentran viviendo separados debido a que la Princesa alterna su residencia entre Oslo y Estados Unidos. Por ahora, parece que, a pesar de la boda, la situación no va a cambiar entre ambos, ya que sus hijas tienen su vida en Noruega, lo que, no obstante, no supone un escollo para ellos.