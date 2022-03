Saltan las alarmas en Noruega tras el positivo del Rey Harald

Preocupación en Noruega por el estado de salud del Rey Harald. Según han confirmado fuentes oficiales, el monarca vuelve a estar de baja -y ya son unas cuantas en los últimos tiempos-. En este caso, el motivo de la cancelación de sus compromisos no es otro que el coronavirus. A pesar de que cuenta con las tres dosis de la vacuna, el soberano ha dado positivo y, por tanto, permanecerá al margen de las actividades oficiales unos días. Un período en el que su hijo mayor, el príncipe Haakon, asumirá todas sus responsabilidades como regente.

Tal como han revelado desde palacio, no se espera que la baja del Rey se extienda mucho, de hecho, por ahora, solo está experimentando síntomas leves. No obstante, al igual que en el caso de la Reina Isabel, se está observando con cautela su evolución ya que, más allá de su avanzada edad, el estado de salud del soberano no ha sido especialmente bueno en los últimos tiempos.

No han trascendido más datos sobre el estado del Rey, ni se tiene idea de dónde ha podido contagiarse, ya que ha participado en varios actos a lo largo de los últimos días. Sin embargo, al igual que ocurrió cuando la princesa Ingrid Alexandra dio positivo, se están tomando todas las precauciones determinadas por las autoridades sanitarias. De quien no se ha tenido noticia, por el momento, es de la Reina Sonia.

Se espera que el monarca esté completamente recuperado de cara a un importante compromiso la semana que viene. Al igual que otros royals europeos, el próximo martes, los reyes de Noruega tienen previsto a asistir a las celebraciones en homenaje al duque de Edimburgo, cuando se está a punto de cumplir un año de su muerte. Se ha organizado un servicio religioso en la Abadía de Westminster y ya se ha confirmado la asistencia de figuras como los Reyes de los Belgas, Máxima, Guillermo y Beatriz de Holanda, así como don Felipe y doña Letizia, entre otros.

Una situación delicada

A pesar de que el monarca tiene todas las dosis de la vacuna y solo tiene síntomas leves, la preocupación por su estado ha ido in crescendo, ya que su salud ha sufrido varios achaques. Una realidad que recuerda a la de la propia reina Isabel que recientemente ha superado también la enfermedad. A sus casi noventa y seis años, la soberana cada vez va reduciendo más su agenda, para participar únicamente en compromisos muy puntuales.

Harald de Noruega ha sido el último de una extensa lista de royals que han sufrido la enfermedad, como Carlos de Inglaterra o el príncipe Alberto de Mónaco en la primera fase de la pandemia o incluso una segunda vez en el caso del heredero británico. También Camilla Parker Bowles o la Reina Isabel más recientemente, así como el Rey Felipe de España, la princesa Beatriz de Holanda o Margarita de Dinamarca, todos ellos con síntomas leves.