Scalpers Woman viaja a Alentejo junto a Rita Montezuma para presentar los looks clave de la temporada

La esencia del verano, la moda y el estilo de vida mediterráneo se dieron cita en Alentejo, Portugal, en un exclusivo viaje organizado por Scalpers Woman junto a la creadora de contenido Rita Montezuma. Un encuentro diseñado para descubrir algunos de los looks más destacados de la temporada en un entorno único, donde la naturaleza, la calma y la autenticidad marcaron el ritmo de la experiencia.

Durante varios días, un selecto grupo de invitadas formado por Rita Montezuma, Mariana Martins, Carminho Queiroga, Alba Casete, Guiomar Machaz, Lola Martínez y otras creadoras de contenido compartieron momentos inolvidables mientras ponían a prueba las propuestas de la nueva colección de Scalpers Woman.

La moda fue la gran protagonista del viaje. Rita Montezuma, anfitriona de la experiencia, apostó por un total look compuesto por falda y top estampado en tonos azules, una propuesta fresca y sofisticada que reflejaba a la perfección el espíritu relajado del destino.

Por su parte, uno de los looks más destacados entre las invitadas que también lució Rita fue un conjunto de camisa y pantalón patchwork multicolor, una combinación vibrante y llena de personalidad. En la misma jornada, Raquel Costa eligió un delicado set de pantalón y top con encajes y bordados, aportando un aire romántico y artesanal a la colección.

Lola Martínez destacó con un conjunto formado por pantalón bombacho y camisa en color terracota, uno de los tonos protagonistas de la temporada, perfecto para integrarse en los paisajes cálidos y naturales de Alentejo. Alba Casete lució un vestido rosa con frunces combinado con un clutch marrón de cuentas, una propuesta femenina y sofisticada que reflejaba el espíritu relajado y elegante del viaje.

A través de esta experiencia, Scalpers Woman reafirma su apuesta por una moda versátil, contemporánea y pensada para acompañar a la mujer en todos los momentos de su vida, desde escapadas junto al mar hasta experiencias de bienestar y conexión con la naturaleza.

Un viaje donde moda, inspiración y estilo de vida se unieron para celebrar la nueva temporada de Scalpers Woman en uno de los enclaves más especiales de Portugal.