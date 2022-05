El secretario de Defensa de EEUU insta a un alto el fuego «inmediato» en Ucrania a su homólogo ruso

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha instado al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, a tomar medidas valientes y proceder a un alto el fuego en Ucrania. Esta es la primera conversación desde que comenzara la guerra, que ambos representantes han mantenido un encuentro pactado. «El secretario Austin ha pedido un alto el fuego inmediato en suelo ucraniano y enfatizó la importancia de mantener las líneas de comunicación entre ambas potencias», señaló el Departamento de Estado norteamericano en un comunicado.

El Pentágono no dio más detalles sobre el contenido de la conversación, la primera desde el 18 de febrero, seis días antes de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania. El propio Lloyd Austin habló también con su homólogo británico, Ben Wallace, para abordar los próximos pasos en la ayuda que se está ofreciendo a Ucrania, incluido el apoyo militar.

El secretario de comunicación del Pentágono, John Kirby, ha recordado que un alto el fuego «sería de vital importancia» para que tanto Zelenski como Putin, puedan mantener una primera reunión para comenzar el abordaje de un período de tiempo sin que las armas «sean un activo bélico y se deje paso a serias negociaciones entre ambos países».

I spoke with Russian Minister of Defense Sergey Shoygu today for the first time since February 18th. I urged an immediate ceasefire in Ukraine and I emphasized the importance of maintaining lines of communication.

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 13, 2022