Nadie sabe quién ha comprado el nuevo escudo escudo antidrones alemán Skynex, pero es un contrato de cientos de millones de euros y todo apunta a Oriente Medio

Alemania ha creado uno de los aparatos de defensa más importantes de todo el mundo y ya lo está vendiendo al extranjero por cantidades millonarias. La nueva joya de la ingeniería germana es el nuevo escudo antidrones Skynex fabricado por la empresa Rheinmetall, que ya ha vendido cuatro baterías a un comprador extranjero que todo hace indicar que es uno de los países de Oriente Medio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo escudo antidrones de Alemania.

El conflicto de Oriente Medio nos ha enseñado que las nuevas guerras que están por venir serán una oda a la tecnología. La guerra de Irán ha sido a través de la distancia con Israel y Estados Unidos, interceptando con éxito los misiles iraníes y los drones kamikazes Shahed-136 de los ayatolás. La cúpula de hierro israelí y el sistema antidrones americano Merops y el cañón antiaéreo C-RAM Centurion han sido la primera línea de la defensa de Occidente. Ahora Europa y el resto del mundo han entendido las palabras de Donald Trump de destinar una parte del PIB al gasto en defensa ante las amenazas que vienen en un futuro.

Tras lo sucedido en Rusia y Oriente Medio, las principales potencias mundiales se están armando con el objetivo de no quedar rezagadas en la materia militar. Un país que ha hecho los deberes es Alemania, que ha creado uno de los aparatos de defensa más importantes de la historia: el nuevo escudo antidrones Skynex, que ya ha vendido por un contrato multimillonario. Concretamente, desde el territorio germano han venido cuatro baterías de Skynex a un comprador que no ha sido identificado.

Según informa el portal especializado Defense Arabic, «Oriente Medio sigue siendo una de las posibilidades más probables, dada la creciente demanda de sistemas de defensa aérea de corto alcance capaces de contrarrestar enjambres de drones, especialmente a la luz de los desafíos que plantean los ataques iraníes, que revelaron las limitaciones de depender exclusivamente de sistemas de interceptación de misiles para contrarrestar este tipo de amenaza».

Así es el escudo antidrones de Alemania

«El sistema de defensa aérea Oerlikon Skynex es la solución más reciente de Rheinmetall para la defensa aérea de corto alcance», informa en su página web la empresa Rheinmetall, que destaca su arquitectura abierta y modular que establece nuevos estándares en términos de flexibilidad y capacidad de expansión. Además del potente cañón Oerlikon Revolver Gun Mk3, también se podrán integrar en este nuevo escudo antidrones misiles tierra-aire, sistemas de guerra electrónica activa y pasiva y futuros láseres de alta energía.

«La combinación de armas proporciona un escudo de protección multicapa altamente eficaz contra un amplio espectro de amenazas aéreas», destaca uno de los fabricantes de armas más importantes del mundo, que también ensalza las características de esta joya de la defensa alemana. Son las siguientes: