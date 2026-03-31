Un juez bloquea la construcción del salón de baile de Trump de 400 millones en la Casa Blanca

Un juez federal en Washington ha ordenado la paralización temporal de la construcción del salón de baile de la Casa Blanca. El proyecto, valorado en unos 400 millones de dólares, es una iniciativa de Donald Trump. Está financiado por donaciones privadas.

La decisión fue adoptada por el juez Richard Leon, quien estimó que existen altas probabilidades de que prospere la demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation, organización que solicitó la suspensión inmediata de las obras mientras se resuelve el litigio. El grupo sostiene que el proyecto vulnera las normas que protegen el patrimonio histórico de la residencia presidencial y que no cuenta con la autorización necesaria del Congreso.

En su resolución, el magistrado fue especialmente contundente al cuestionar la base legal del proyecto. Según escribió, “ninguna ley se acerca a otorgarle al Presidente la autoridad que afirma tener”, apuntando así a que la Casa Blanca no podría avanzar con la construcción sin una aprobación legislativa expresa. Esta interpretación refuerza la tesis de los demandantes, que consideran que el Ejecutivo ha excedido sus competencias.

El juez, nombrado durante la presidencia de George W. Bush, ordenó detener las obras de forma inmediata, aunque introdujo una excepción temporal de dos semanas para permitir únicamente trabajos destinados a garantizar la seguridad de los terrenos y de la propia Casa Blanca. Además, dejó abierta la posibilidad de que el proyecto continúe si el Congreso aprueba formalmente su ejecución y financiación.

La construcción del salón de baile, de aproximadamente 90.000 pies cuadrados, ha generado una fuerte controversia política y jurídica en Estados Unidos. Mientras la administración defiende que el proyecto puede llevarse a cabo mediante fondos privados canalizados a través del Servicio de Parques Nacionales, los críticos argumentan que cualquier modificación de esta envergadura en un edificio de alto valor histórico requiere supervisión y autorización del poder legislativo.

El juez Leon también subrayó en su decisión que el Congreso aún podría autorizar el proyecto si así lo considera oportuno, señalando que el presidente tiene la opción de solicitar esa aprobación formal. Sin embargo, mientras no exista ese aval, la construcción deberá permanecer suspendida.

La resolución llega tras semanas de litigio y de intentos previos por parte del tribunal de encauzar la disputa. En una fase anterior del proceso, el juez había rechazado una solicitud de suspensión inmediata, al considerar que los argumentos presentados eran insuficientes, aunque animó a los demandantes a reforzar su caso. Posteriormente, estos presentaron nuevas alegaciones centradas en la falta de autorización legislativa y en la financiación privada del proyecto.

Con esta decisión, el futuro del salón de baile queda ahora en manos del Congreso y del desenlace de la batalla judicial en curso, en un caso que ha reabierto el debate sobre los límites del poder ejecutivo en proyectos vinculados a la Casa Blanca y la protección del patrimonio histórico estadounidense.