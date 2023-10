El Parlamento de Alemania, que está reviviendo la trágica Noche de los cristales rotos (Kristallnacht) en los últimos días, prepara una ley para negar la ciudadanía alemana a solicitantes que hayan cometido actos antisemitas, según ha confirmado este miércoles la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser. Se repiten así las escenas en las que residentes en Alemania han marcado con la Estrella de David los hogares y comercios judíos.

«Nuestro proyecto para la nueva ley de ciudadanía, que ahora discutiremos en el Bundestag, establece una clara exclusión de los antisemitas para que no se les pueda conceder la ciudadanía alemana en virtud de la nueva ley», ha explicado Faeser en un comunicado emitido después de reunirse con el embajador israelí en Alemania, Ron Prosor, tras haberse registrado sucesos en Berlín, en los que se han producido escenas que han recordado a la Noche de los cristales rotos (Kristallnacht).

Entonces, la propaganda Nazi orquestó ataques de la sociedad alemana contra comercios y hogares judíos que parecieran espontáneos. Una estrategia que parece repetirse después de que los líderes terroristas de Hamás y Hezbollah hayan llamado al «viernes de la ira» y al «miércoles de la ira» en los que los árabes y musulmanes deban atacar a la población judía y dirigirse a atacar Israel después de la masacre del grupo terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre.

La ministra alemana ha indicado que las autoridades alemanas están «extremadamente vigilantes» con respecto a los partidarios políticos vinculados del grupo terrorista de Hamás en Alemania, afirmando que cualquier persona de este tipo sería «perseguida con todo el peso de la ley».

No sólo se han atacado hogares judíos, sino que también ante la nueva ola de antisemitismo que recorre Europa, las autoridades alemanas han puesto protección al Monumento a las Víctimas del Holocausto que se encuentra en Berlín, por temor a actos de vandalismo por parte de grupos a favor del grupo terrorista de Hamás o de extrema izquierda.

El 28 de octubre de 1938, 17.000 judíos de nacionalidad polaca, muchos de los cuales llevaban décadas viviendo en Alemania, fueron detenidos e internados en campos de reubicación. Cuando Herschel Grynszpan, de 17 años, entonces estudiante en París, recibió la noticia de la expulsión de su familia, fue a la embajada alemana y disparó al tercer secretario Ernst vom Rath, que murió dos días después. Esto proporcionó a Adolf Hitler la excusa que necesitaba para orquestar saqueos y matanzas contra los judíos alemanes.

Más tarde, se conocería como Kristallnacht, la Noche de los cristales rotos. Joseph Goebbels orquestó la violencia en toda Alemania desatada, haciendo creer que fueron ataques espontáneos. La noche del 9 de noviembre de 1938, turbas atacaron a los judíos en la calle, en sus casas y en sus lugares de trabajo y culto. Las tropas de asalto nazis permitieron la destrucción y detuvieron a tantos judíos como cabían en las cárceles. Los cristales rotos llenaron las calles, ardieron sinagogas y se marcaron las fachadas de los hogares judíos.

Al final de la noche, 91 judíos habían muerto, más de 900 sinagogas habían ardido, casi 7.000 negocios judíos habían sido destruidos, cementerios y escuelas habían sido destrozados y 30.000 hombres judíos habían sido deportados a campos de concentración. Al día siguiente, Goebbels escribió en su diario: «Como era de esperar, toda la nación está conmocionada. Se trata de un muerto que está costando caro a los judíos. Nuestros queridos judíos se lo pensarán dos veces en el futuro antes de matar a tiros a diplomáticos alemanes».

