Alemania llega a un acuerdo con los talibanes para deportar a delincuentes a Afganistán

El Gobierno de Alemania llega a un acuerdo con el régimen de los talibanes para acelerar la deportación de delincuentes convictos a Afganistán, según el diario alemán Bild.

El pacto alcanzado permitirá fletar hasta tres vuelos chárter de deportación cada mes y realizar un número ilimitado de deportaciones individuales en vuelos regulares.

«Las deportaciones de delincuentes a Afganistán se realizan de forma regular y fiable. Quien abusa de nuestra protección y comete aquí delitos graves tiene que buscarse una perspectiva en su país de origen», afirma a Bild Alexander Dobrindt, responsable del Ministerio de Interior germano. «Nuestra sociedad tiene un interés legítimo en que los delincuentes abandonen nuestro país. Esto se aplica de forma consecuente», añade.

Alemania tuvo que cancelar a finales de mayo estos traslados por el rechazo de las autoridades afganas a seguir colaborando con el Gobierno del canciller Friedrich Merz.

Alemania reanuda las deportaciones a Afganistán

El pasado martes, Alemania reanudó las deportaciones de ciudadanos afganos hacia Kabul. Alrededor de 30 hombres condenados fueron expulsados del territorio alemán.

El avión despegó del aeropuerto de Leipzig/Halle y allí se reunieron decenas de personas para protestar por las deportaciones. En lo que va de año han sido deportados más de medio centenar de nacionales afganos en tres vuelos chárter. Unas «devoluciones» que han criticado las organizaciones de derechos humanos.

Berlín no reconoce a los talibanes como un gobierno legítimo. Por eso, las voces críticas argumentan que el Gobierno alemán juega a dos caras. Por un lado, se niega a reconocer a los talibanes por sus violaciones de los Derechos Humanos y, por otro lado, están colaborando con ellos.

Las deportaciones a Afganistán desde Alemania se reanudaron en 2024 tras una pausa de más de tres años. Desde entonces, ha organizado deportaciones a Afganistán sin la mediación de terceros países, a través tanto de vuelos regulares como chárter.