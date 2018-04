Si estás aprendiendo a tocar el piano, puede que ya sepas cuáles son las teclas, sepas tocar las notas musicales e incluso leer y escribir notas en el pentagrama, de modo que llega el momento de coger y comenzar a leer las partituras de piano, algo que vamos a explicarte paso a paso a continuación.

Qué son las partituras de piano

Las partituras para piano, no son más que las partituras con el pentagrama que nos permiten tocar cualquier canción.

De esta forma, si estás aprendiendo a tocar el piano y has comenzado con tus primeras partituras, debes saber cómo éstas se dividen con un pentagrama (cinco líneas) en el que como ya sabrás se incluyen las notas musicales, las cuáles son son 7: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pero no olvidemos que hay otros sonidos que tienen el mismo nombre que las notas, que son: Do # o Reb, Re # o Mib, Fa # o Solb, Sol # o Lab y finalmente La # o Sib. Entonces los sonidos que puedes emitir con tu piano no son 7 sino 12.

Además, tenemos que saber también en qué clave estamos tocando la partitura y, como no, tener en cuenta que cuando se trata de tocar partituras en el piano, hemos de leer las dos teclas a la vez, usando las teclas de agudos y graves. Usamos dos teclas diferentes porque tenemos dos manos, una colocada en el medio – registro alto del piano (mano derecha), y una posicionada en el medio – registro severo (mano izquierda).

De este modo, tenemos que seguir una serie de pasos para saber cómo leer las partituras de piano con el fin de saber cómo tocarlas de la manera correcta.

Pasos para leer las partituras de piano