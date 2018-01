El diamante mandarín es un ave pequeña y muy exótica que ya tienen muchas personas en casa. Tiene un pico de color rojo que es muy característico. Sus plumas son de color grises y pueden tener otros colores esparcidos por el cuerpo. Tienen un origen asiático y si lo quieres tener en casa verás que no tiene que tener grandes cuidados. Si lo quieres como mascota puedes aprenderás a cuidarlo aplicando todas las claves que te damos a continuación.

Cuidados del diamante mandarín

¿Solo o acompañado?

Es un animal que vive siempre en grupo. Van en bandadas como casi todas las aves y por ello si tenemos un individuo en casa lo mejor es pensar en ponerle un compañero. No debe de estar solo. Sería una tortura su existencia.

Comida

Come pequeños granos seleccionados por ellos cuando están en la naturaleza. En el mercado encontrarás bolsas de pienso pensadas para este tipo de aves. La mixtura para el diamante mandarín te ayudará a alimentarlo. Se le puede complementar con alpiste. Este ave come bastante a pesar de tener un cuerpo pequeño.

Comportamiento

El diamante mandarín es un animal que se estresa con facilidad. Cuando llegue al hogar lo tendrás que colocar en un sitio donde no haya mucho ruido. Se tiene que acostumbrar a todos los ruidos que tengas en el hogar, a tú voz, etc. Tendrá que empezar a confiar poco a poco en ti. Ten paciencia porque les cuesta mucho. Cuando estés cerca de un diamante muévete de forma sigilosa para que no se asuste. Intenta silbarle poco a poco y se adaptará.

Jaula

Como es aconsejable tener dos individuos lo mejor será comprar una jaula que no sea pequeña. No le pongas una cárcel. Ya de por sí tener un ave en una jaula es un sacrilegio para que además le pongamos una pequeña ¿no os parece? En la jaula deberás de ponerle una bañera con agua. Ellos la usarán para poder bañarse cada día.

Tienes que limpiar la jaula una vez a la semana. Si la dejas mucho más tiempo podrán aparecer molestos parásitos que serán muy difíciles de eliminar posteriormente. Cuando adoptas a un animal hay que ser responsables y tenemos que darles el mayor bienestar posible. No olvides de poner la jaula en un sitio donde el animal te pueda ver con asiduidad.