El tarot ha hablado: estos son los signos del zodiaco que tendrán un año insuperable

2026 comienza con la vibración del número 1, un símbolo de inicio, de apertura y de impulso creativo. Este año no se percibe como una simple continuidad, sino como un punto de partida, una especie de renacimiento, para algunos signos del zodiaco. Es la primera página de una historia que aún se escribe con libertad.

Durante la primera mitad del año, Júpiter orienta su energía hacia Cáncer y hacia los otros signos de agua, Escorpio y Piscis, favoreciendo etapas de crecimiento, intuición y sanación emocional. Cuando el año avanza hacia su ecuador, la energía cambia de tono y se vuelve más dinámica. Júpiter pasa a influir sobre Leo y los demás signos de fuego, Aries y Sagitario, impulsando una etapa de mayor acción, motivación y expansión.

Los signos del zodiaco a los que mejor les irá el año

En conjunto, 2026 se presenta como un año que invita a la valentía y al movimiento consciente. Es un periodo que anima a tomar decisiones, a situarse en el centro de la propia vida y a dar el primer paso hacia aquello que se desea construir.

Cáncer

«2026 se perfila como un año verdaderamente especial para ti. Será un año para creer más en ti, ampliar tus horizontes y dejar atrás todos esos miedos que en el pasado frenaron tus sueños. Tus cualidades naturales (intuición, sensibilidad y fortaleza) serán tu mejor brújula para aprovechar cada puerta que el Cosmos te abra. 2026 te invita a creer en ti mismo sin reservas, a sanar vínculos, a expandir tus horizontes y a dejarte guiar por tu intuición lunar, esa que rara vez se equivoca. Si mantienes el equilibrio entre emoción y razón, cerrarás el año con la sensación de que, por fin, tu vida avanza en la dirección correcta: aquella donde el corazón y la mente caminan al unísono», señala Esperanza Gracia.

Durante la primera mitad del año, Júpiter transitará por tu signo, situándote entre los más favorecidos del periodo. Aunque hasta marzo el planeta estará retrógrado, no supone un obstáculo, sino más bien una invitación a no acomodarse y a mantener vivos los objetivos personales. Es un impulso sutil para seguir avanzando sin perder dirección.

Cuando el 21 de junio el Sol entre en tu signo, se iniciará una etapa de mayor claridad y vitalidad. Te sentirás más seguro, más centrado y más conectado con lo que realmente deseas. Este tránsito marca un punto de inflexión en el año, facilitando decisiones importantes, oportunidades y procesos de renovación personal.

El tránsito de Mercurio durante buena parte del verano favorece una mente más introspectiva y emocionalmente expresiva. Será un periodo en el que la comunicación estará muy ligada a los sentimientos, permitiendo expresar lo que se piensa desde un lugar más profundo, sin perder claridad ni lógica.

Venus también tendrá un papel relevante a finales de primavera, activando la vida afectiva con intensidad. Se abre una etapa de mayor magnetismo personal, donde las emociones y el deseo de conexión se intensifican. Para quienes estén solteros, pueden surgir vínculos rápidos y profundos; para quienes tengan pareja, se refuerza la complicidad y el disfrute compartido. El paso de Marte por tu signo en agosto y septiembre aporta una energía decisiva, impulsando la acción, el coraje y la determinación.

Sagitario

«2026 es un año para crecer y conquistar nuevos horizontes. El entusiasmo que caracteriza a tu signo deberá aliarse con la estrategia, la planificación y la constancia para aprovechar las oportunidades que van a llegar. La intuición será tu brújula, guiándote hacia caminos más auténticos y empujándote a dar pasos que antes te parecían arriesgados. Éste será un año de decisiones valientes para avanzar con propósito, liberarte de lo que te frena y apostar por caminos que sabes que te harán feliz. Si sigues tu intuición y te permites soñar a lo grande, pero también actuar a lo grande, 2026 puede convertirse en uno de tus años más inspiradores y transformadores», señala Esperanza Gracia.

Entre el 26 de julio y el 10 de diciembre, el Saturno retrógrado invitará a revisar decisiones tomadas en la primera mitad del año. Será un periodo de reflexión en el que podrán replantearse compromisos, redefinir objetivos o ajustar proyectos en marcha. A lo largo del año, Mercurio también traerá momentos clave en los que la mente estará más ágil y la comunicación será más fluida, especialmente entre el 15 de abril y el 3 de mayo, y del 9 al 25 de agosto. Serán periodos ideales para planificar, estudiar, viajar o resolver asuntos importantes, ya que las ideas fluirán con claridad.

Hacia el final del año, entre el 6 y el 25 de diciembre, Mercurio transitará por el signo, aportando rapidez mental y gran capacidad de expresión. Será un momento muy favorable para entrevistas, negociaciones y presentaciones, donde las palabras tendrán un impacto especialmente potente. El segundo semestre de 2026, con Júpiter en Leo a partir del 30 de junio, será una etapa especialmente positiva. Este tránsito reforzará la confianza, el optimismo y el deseo de explorar nuevas experiencias. Se activará el entusiasmo y la motivación para iniciar proyectos importantes, además de favorecer el ámbito sentimental y las experiencias intensas.