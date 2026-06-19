La Celestina: resumen completo, personajes más importantes y análisis de la obra clásica

Hay obras que trascienden el tiempo, van pasando de generación en generación y se mantiene el interés. Este es el caso de la Celestina, una obra que sigue generando preguntas, admiración. No es solo una historia romántica, sino mucho más, en ella vemos la conflictividad social de la época, cómo son las personas, sus intereses económicos, como algunas personas manipulan a otras, etc.

Los personajes no parecen figuras idealizadas ni héroes perfectos. Cometen errores, se dejan llevar por sus deseos y toman decisiones cuestionables. En cierto modo, siguen resultando cercanos.

Quién escribió La Celestina y en qué época se publicó

El autor de la obra es Fernando de Rojas, aunque en algunos círculos de expertos se habla de algunas otras colaboraciones, sobre todo en el primer acto de la obra. La primera edición se conoció en el año 1499, y se llamó «Comedia de Calixto y Melibea».

Realmente el personaje que más gustó fue el de la vieja alcahueta, La Celestina, y por eso la obra comenzó a llamarse así un tiempo después.

La obra aparece en un periodo de transición histórica muy particular. España estaba dejando atrás la mentalidad medieval mientras comenzaban a extenderse ideas propias del Renacimiento. Esa mezcla de dos mundos se percibe constantemente en el texto.

Resumen de La Celestina y desarrollo de la historia

La trama arranca de una forma aparentemente sencilla. Calisto, un joven perteneciente a una familia acomodada, entra en el huerto de Melibea y queda completamente cautivado por ella.

Lo que siente no parece una atracción pasajera. Desde el primer momento se trata de una pasión intensa, exagerada incluso. Calisto se obsesiona rápidamente con la joven y decide declararle su amor.

La respuesta no es la que esperaba. Melibea rechaza sus palabras y deja claro que no comparte sus sentimientos. Ese rechazo provoca una profunda frustración en Calisto, que regresa a casa desesperado y convencido de que no podrá vivir sin ella.

Es entonces cuando interviene Sempronio, uno de sus criados. Lejos de intentar ayudarlo de forma desinteresada, ve una oportunidad para sacar provecho de la situación. Su propuesta consiste en recurrir a Celestina, una mujer conocida por actuar como intermediaria en asuntos amorosos.

Celestina acepta el encargo sin dudarlo. Poco a poco consigue influir sobre Melibea. Las conversaciones se suceden y la joven empieza a experimentar sentimientos que antes no reconocía.

Mientras tanto, Sempronio decide asociarse con Celestina para repartirse las ganancias. Más adelante se une también Pármeno, otro criado de Calisto que inicialmente desconfiaba de la anciana.

Finalmente, Calisto y Melibea logran encontrarse y vivir su relación amorosa en secreto.

Quiénes son los personajes principales de La Celestina

La fuerza de La Celestina reside en gran medida en sus personajes. Son complejos, contradictorios y profundamente humanos.

Celestina

Resulta difícil encontrar una figura más memorable dentro de la literatura española.

Celestina es una mujer mayor que ha construido toda una red de influencias basada en su capacidad para conocer las debilidades de los demás. No necesita imponer autoridad porque domina algo mucho más valioso: entiende cómo funcionan las personas.

Es manipuladora, sí. También inteligente, observadora y extraordinariamente persuasiva.

Calisto

Calisto representa la pasión llevada al extremo.

Desde las primeras páginas queda claro que no actúa de manera racional. Su amor por Melibea es absoluto, casi obsesivo. Todo gira alrededor de ese deseo.

Algunos lectores modernos pueden encontrarlo impulsivo o incluso egoísta. Sin embargo, precisamente ahí reside parte de su interés. No es un héroe perfecto, sino alguien incapaz de controlar sus emociones.

Melibea

Melibea experimenta una evolución mucho más profunda de lo que suele parecer en una lectura superficial.

Comienza siendo una joven firme y prudente. Rechaza a Calisto sin vacilaciones y parece tener muy claros sus principios.

A medida que avanza la historia se vuelve más decidida, más arriesgada y también más vulnerable. Su desenlace trágico adquiere fuerza precisamente porque el lector ha sido testigo de todo ese proceso.

Sempronio

Sempronio es uno de los personajes más interesados de la obra.

Desde el principio observa la situación como una oportunidad económica. Su lealtad hacia Calisto es prácticamente inexistente. Lo mueve el beneficio personal.

Su comportamiento refleja uno de los temas centrales del libro: la codicia.

Pármeno

Pármeno resulta especialmente interesante porque inicialmente parece representar la prudencia.

Es consciente de quién es Celestina y advierte a Calisto sobre los riesgos de confiar en ella. Sin embargo, termina cayendo en las mismas tentaciones que critica.

Temas principales y significado de La Celestina

Gran parte de la riqueza de La Celestina se encuentra en los temas que atraviesan toda la historia.

El amor como fuerza destructiva

La obra rompe con muchas idealizaciones del amor propias de la literatura medieval. Aquí el amor no conduce a la felicidad. Tampoco ennoblece necesariamente a quienes lo experimentan.

La codicia

Prácticamente todos los conflictos importantes tienen alguna relación con el dinero. La muerte de Celestina es consecuencia directa de la avaricia. También lo son muchas de las traiciones que aparecen durante la historia.

El conflicto entre apariencia y realidad

Muchos personajes dicen una cosa mientras piensan otra.

Las palabras funcionan como herramientas de manipulación. Celestina es el mejor ejemplo, aunque no el único.

Por qué La Celestina es una obra fundamental de la literatura española

La influencia es muy grande, por sus personajes, por su calidad literaria, por los conflictos que muestra, de forma atrevida y contundente.

Eso hoy parece normal, pero a finales del siglo XV era algo extraordinario. También destaca la naturalidad de los diálogos. Muchas conversaciones siguen transmitiendo una sensación sorprendentemente moderna.