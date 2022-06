‘La Voz Kids’: Sebastián Yatra, al borde de las lágrimas tras esta actuación

Muchos han sido los momentos en los que el cantante colombiano no ha podido controlar sus emociones dentro del talent show. Durante la cuarta noche de audiciones a ciegas de La Voz Kids, Sebastián Yatra vivió una de las experiencias más conmovedoras en todo lo que lleva en el programa como coach, al escuchar la actuación de Chloe Casugo interpretando a piano y voz You Are The Reason, de Calum Scott.

La joven de catorce años fue capaz de ganarse tanto al público como a los coaches, haciendo que su actuación fuese una de las más emotivas de la noche. Durante su paso por las audiciones a ciegas, Sebastián Yatra no dudó dos veces en pulsar el botón rojo al sentir todo lo que su voz le transmitía: «Desde que arrancaste supe que por almas como la tuya me dedico a esto. Parece que siento mucho, pero realmente es raro para mí emocionarme de esta forma”, afirmó entre lágrimas el artista.

¡Qué emotivo! 💥 @SebastianYatra al borde de las lágrimas tras ver cantar a Chloe Casugo en #LaVozKids. 😱

El cantante de Tacones Rojos explicó a Chloe que cuando pulsó el botón y su asiento se giró, él ni siquiera quiso abrir los ojos para así sentir de verdad el placer de escuchar una voz como la suya, que pudo hacer que Yatra se acordase de las cosas que le están pasando en su vida: “Lo bueno, lo malo. Es lo bonito de la música. Uno a veces no llora por la persona que está ahí, sino porque esa persona, esa voz y esa alma tienen la capacidad de poner en primer plano tus problemas, tus seguridades, tus inseguridades, tus sueños y tus alegrías».

El coach de La Voz Kids hizo saber a Chloe que no solo ella tuvo una noche muy especial, con los nervios y la emoción que puede llegar a causar el hecho de actuar subida a un escenario. Ambos tuvieron la sensación de que sus sentimientos salían a flor de piel, pues como sentenció el colombiano “Me llegó hasta las entrañas”.