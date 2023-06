‘Tu cara me suena’: ¿A qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes en la Gala 10?

Este viernes, a partir de las 22:00 horas, disfrutaremos de la Gala 10 de la décima edición de Tu cara me suena. Debemos tener en cuenta que estamos ante una de las temporadas más completas y, sobre todo, con más nivel de las que se recuerdan. ¡Todos los concursantes están dejándonos sin palabras!

El pasado viernes 26 de mayo pudimos disfrutar de la Gala 9 de Tu cara me suena 10. Así pues, fuimos testigos de cómo Merche volvía a hacerse con la victoria en un programa, tras una perfecta imitación de Mon Laferte con la canción Tu falta de querer. ¡Lo hizo excepcionalmente bien!

Después de esta semana, por fin ha llegado el momento de disfrutar de la Gala 10. Recordemos que, una vez más, todos los concursantes se enfrentarán a grandes retos pero, sobre todo, sueños cumplidos. Estamos seguros de que no nos van a dejar indiferentes con sus actuaciones. ¡Estamos convencidos!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 10 de Tu cara me suena 10 y con qué canciones?

Andrea Guasch – Te aviso, te anuncio, de Shakira Susi Caramelo – Corre, corre caballito, de Marisol Jadel y Álvaro de Luna – Juramento eterno de sal, de Álvaro de Luna Josie y Rasel – Puede ser, de Amaia Montero y Dani Martín Merche – Un telegrama, de Monna Bell Agustín Jiménez – Thunderstruck, de AC/DC Anne Igartiburu – Je l’aime à mourir, de Francis Cabrel Alfred García – Billie Jean, de Michael Jackson Miriam Rodríguez – La Reina, de Christina Aguilera Almudena Cid – La niña de la escuela, de Lola Índigo

No es ningún secreto que Tu cara me suena, a pesar de estar emitiendo su décima temporada, es un formato verdaderamente especial pero, sobre todo, exitoso. Cada semana, son muchísimas las personas que no se pierden una sola entrega para conocer quién es el que se hace con los 3.000 euros para donar a la asociación que quieran. ¿Quién se llevará los de la Gala 10? No te pierdas el nuevo programa de Tu cara me suena 10 esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.