‘Supervivientes 2023’: Arelys confiesa a Yulen cuál será su reacción con Anabel Pantoja

Esta semana era Yulen Pereira quién tenía la oportunidad de viajar hasta Honduras para reencontrarse con su madre Arelys Ramos. Su visita en Supervivientes 2023 no fue nada fácil pues recientemente se anunció su ruptura con Anabel Pantoja tras varios años de relación. Aunque según diversas fuentes, la madre del esgrimista era plenamente consciente de la separación antes de entrar al concurso, cuando ha recibido la noticia en persona por parte de Yulen se mostraba muy dolida y le decía unas palabras.

Yulen Pereira decidía tener una importante conversación con su madre para explicarle todo aquello que ha visto y no le ha gustado nada; y sobre todo, para que pensara bien las cosas antes de hacerlas: “Piensa bien en lo que haces, y a mí me duele porque tu sabes que para mí Asraf es mi hermano; pero tu defiende lo tuyo y si te tienes que volver nos volvemos el jueves”, le decía el joven.

Arelys confiesa a Yulen Pereira lo que hará tras su ruptura: «Voy a llamar a Anabel»#TierraDeNadie7 https://t.co/A5WYgsEfJA — Supervivientes (@Supervivientes) April 18, 2023

“Lo más malo que te he contado es lo de Anabel. Ya te contaré más cosas”, ella respondía muy dolida: “Que pena”, a lo que el esgrimista le comentaba que no pasaba nada y que el motivo de separación no había sido nada importante, sino que son cosas que pasan en las relaciones y ya. Arelys Ramos seguía con cara de preocupación mientras le acariciaba la cara a su hijo y decía: “Cuando llegue ya la llamaré y hablaré con ella tranquilamente”, expresaba para tranquilizarlo.

Aunque estas palabras podrían haber generado todo lo contrario en los amigos y familiares más cercanos a Anabel, como Belén Esteban, quién acusan a Arelys Ramos de saber desde hace mucho tiempo el motivo de la ruptura y de haberle pedido a Yulen Pereira que no lo desvelasen antes de que comenzara Supervivientes 2023, por si la productora se arrepentía y no la querían dentro del programa.