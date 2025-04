First Dates, con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Por ese mismo motivo, cada vez son más los solteros que no dudan un solo segundo en poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. El pasado martes 15 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, tuvieron la oportunidad de conocer a Carolina, una empresaria que llegaba desde Almería y se consideraba como una mujer bastante «inestable» en el ámbito romántico. Entre otras cuestiones, porque se cansaba muy rápido de los hombres: «Me he casado 3 veces». Su objetivo era encontrar un hombre que lograse romper sus esquemas. Pero no todo quedaba ahí, ya que quería sorprender a su cita con un regalo muy peculiar.

«En mi cafetería hago dulces especiales, son dulces eróticos», reconoció Carolina a Carlos Sobera, mientras le mostraba el curioso postre. «Lo vas a dejar impactado», aseguró el presentador de First Dates. Algo que no preocupó en absoluto a la soltera: «Es importante que el chico sea atrevido, no me van los sosos». Su cita para esa noche era Fabián, un cocinero que llegaba desde Santander y se definía como un hombre «divertido y muy pasional». Nada más verse, los dos sintieron una innegable conexión. Así pues, tras intercambiar unas primeras palabras, los solteros pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Carolina confesó a Fabián que siempre se ha dedicado a la hostelería pero, como consecuencia de la pandemia, el hotel en el que trabajaba cerró. Fue entonces cuando optó por montar su cafetería. Una historia que fascinó al santanderino, aplaudiendo la valentía de su cita.

«Hay que tener muchos ovarios para montar un negocio en la época de la pandemia. Me gusta la gente con carácter y con esa fuerza», confesó ante las cámaras del equipo de First Dates. Poco a poco, fueron encontrando cada vez más aspectos en común. Eso sí, el gran punto de inflexión de la velada llegó en el postre, cuando Fabián se quedó descolocado con el regalo de la andaluza.

«Estos son mis dulces, me dedico a la repostería erótica. Hago cimborrios y conchis, los llamo así», reconoció Carolina. Fue entonces cuando el santanderino quiso quitar hierro al asunto, tirando de humor: «Ya puedo decir que me he comido una poll*». Y añadió: «Ha sido una experiencia curiosa, pero estaba rico. El frenillo era de regaliz».

Lejos de que todo quede ahí, el cántabro consiguió hacer reír a su cita con el siguiente comentario: «Igual me la como entera, hasta los huevos». Carolina se mostró fascinada por la manera en la que su cita había reaccionado a su regalo: «Lo ha superado». Poco a poco, la temperatura de la cita fue aumentando considerablemente, sobre todo cuando los solteros se besaron en el reservado. En la decisión final de First Dates, como era de esperar, los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita para seguir conociéndose fuera del restaurante más conocido de la televisión.