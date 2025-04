First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuenta con un equipo verdaderamente excepcional. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 15 de abril, en la nueva entrega de First Dates los espectadores pudieron conocer a Lourdes, una gestora financiera prejubilada que llegaba desde Barcelona, y lo hacía con una impactante confesión: «Doy miedo a los hombres (…) Me ven segura, echada para adelante y esto a muchos no les gusta, se sienten inferiores», reconoció. Tras haber puesto punto y final a su etapa profesional en el banco, ha querido centrar su atención en sus aficiones, que son la escritura, la música y la poesía.

Lejos de que todo quede ahí, Lourdes reconocía que era bastante exigente en el amor: «Quiero un hombre elegante, presumido y emocional». Su cita para esa noche era Francisco, un abogado retirado de 62 años que llegaba desde Gerona. Nada más verle, la soltera se dio cuenta de que no era para nada lo que estaba buscando, ni mucho menos. «No me ha encajado el pelo, pero será un placer conocerte porque igual tienes otras cosas interesantes», comentó a su cita. Eso sí, ante las cámaras de First Dates, Lourdes se mostró más contundente: «No me ha gustado su físico, no es mi tipo, ni su envergadura, ni sus rasgos, ni los pantalones, ni la camisa, ni su barriga». En cuanto a Francisco, se mostró fascinado al conocer a la barcelonesa: «Es una persona educada y agradable». Tras unas primeras palabras, Carlos Sobera acompañó a los catalanes hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

No tardaron en empezar a hablar de sus vidas pero, a pesar de los esfuerzos de Francisco, Lourdes era incapaz de salir del bucle: «Está gordito, no es un hombre que se cuida. Hombres de su edad se cuidan y están mucho mejor que él. No me gusta nada de él, ni los dedos, ni las uñas». Él, por su parte, pensaba todo lo contrario: «Lourdes me parece una persona interesante, culta, agradable y con una conversación dinámica».

En plena velada, la soltera reconoció que su intención al pasar por First Dates era conocer a un hombre emocional y sensible. Francisco no tardó en sincerarse al respecto: «Yo encajo con el tipo de hombre que a ella le gusta. Soy sensible, emocional, educado, alegre, culto, simpático y extrovertido».

Lejos de que todo quede ahí, el de Gerona confesó que una de sus grandes ilusiones siempre fue ser padre, algo que no consiguió durante su juventud, pero no descarta la posibilidad de cumplirlo ahora: «Nunca se sabe». Algo que horrorizó a Lourdes: «Un hombre que quiere ser padre a los 62 es como el que quiere serlo con 50. Hijo mío, ¿dónde vas? Creo que es una aberración porque les separan cinco generaciones».

En la recta final de la cita, los solteros pusieron rumbo al reservado del programa en busca de intimidad. Fue en ese lugar donde Francisco consiguió indignar a su cita con un comentario de lo más desafortunado: «Te conservas muy bien». Ella no tardó en reaccionar: «A mí eso me cabrea. A una mujer no se le tiene que decir nunca que se conserva, hay que decirle lo guapa que está. Yo no me conservo en ninguna lata». En la decisión final de First Dates, Francisco sí quiso tener una segunda cita con Lourdes, pero ella se negó en rotundo, ofreciéndole solo su amistad.