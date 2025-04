First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuenta con un equipo verdaderamente excepcional. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 8 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Juan, un vigilante de seguridad de 64 años que llegaba desde Guadalajara. Entre otras cuestiones, se definió como un hombre «muy pacífico», a pesar de que ha tenido que hacer frente a numerosas situaciones de riesgo por su profesión: «Fui Cabo Primero de la Brigada Paracaidista, fui manualista, que es tirarte de un avión en caída libre».

«La adrenalina que llevas en el cuerpo te hace despejarte de todo», reconoció. Su cita para esa noche era Mercedes, una administrativa de fincas de 55 años que llegaba desde Madrid, definiéndose como una mujer «muy loca». La primera impresión de ambos fue bastante dispar. «Cuando la he visto me ha parecido una persona muy interesante, una persona para conocer. La veo bastante bien». Ella, en cambio, pensó todo lo contrario de él: «Lo primero que veo es que es bastante más mayor que yo. Me gusta un hombre más grande y más alto que yo para empezar, otro tipo de hombre. Juan no es mi tipo». Poco después, Carlos Sobera acompañó a los dos solteros hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. No tardaron en empezar a hablar sobre sus vidas. Fue entonces cuando ella reconoció que jamás se había casado ni tenía hijos.

Es más, su objetivo no era otro que encontrar una persona con quien hacer sus pasatiempos favoritos. Era evidente que su vida nada tenía que ver con la de Juan, puesto que estaba divorciado, tenía tres hijos y siete nietos. «Qué horror. Me da pereza porque en mi familia no hay niños», comentó Mercedes ante las cámaras del equipo de First Dates, y añadió: «Somos tres hermanas y ninguna tienes hijos. Entonces meterme en una familia con siete nietos… Me parece horrible, me asusta».

La velada siguió su curso, hasta que el de Guadalajara quiso explicar a la de Madrid que está atravesando por un complicado bache de salud: «Estoy de baja por un tema de cáncer de colon, entonces no puedo irme a grandes sitios. Llevo dos años y lo llevo muy bien», reconoció. Algo en lo que Mercedes se sintió identificada puesto que, hace unos años, superó un cáncer.

«Juan ahora mismo tiene muchas ganas de vivir, de luchar y de todo, pero luego, cuando te dan la quimio, no tienes ganas de nada y hay momentos en los que incluso reniegas de ti mismo», aseguró la soltera ante las cámaras del equipo. Es por eso que, en la última parte de la velada, ella se sinceró con Juan: «Ha sido una cita agradable, pero yo busco algo más loco». De ahí que, en la decisión final, los dos rechazasen la opción de tener una segunda cita con el otro.