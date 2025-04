First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuenta con un equipo verdaderamente sorprendente y excepcional que siempre busca la manera de seguir sorprendiendo a los espectadores. El pasado miércoles 9 de abril, la audiencia de First Dates pudo disfrutar de una nueva entrega en Cuatro. Así pues, pudieron conocer a Raquel, una camarera y opositora de 31 años que llegaba desde Barcelona. Entre otras cuestiones, reconoció que por más obstáculos que llegase a encontrarse en el camino, no se le quitan esas ganas de encontrar a su persona especial: «Busco a un hombre que sea familiar, divertido, que le guste pasar tiempo en pareja y que tenga aficiones, que compartamos cosas», confesó a Laura Boado a su llegada al restaurante más famoso de la televisión.

Además, confesó que le encanta leer, la montaña y las plantas: «He llegado a tener 53 plantas. No me identifico con ninguna planta, pero las personas somos como plantas. Nos tenemos que cuidar para seguir viviendo y creciendo». Su cita para esa noche era Luis, un gerente de Port de la Selva (Gerona). La primera impresión entre ellos no fue, ni mucho menos, la mejor. «No se parece en nada a mi prototipo de hombre», confesó Raquel al equipo de First Dates. Algo en lo que él también estuvo de acuerdo: «De primeras no te atrae, pero luego, cuando hablas con ella, pues parece que es otra cosa. Físicamente, es complicado, pero no me tiene que afectar esto». Poco después, la presentadora les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. La soltera no tardó en mostrarse profundamente incómoda por la exigencia de su cita con la comida del restaurante de First Dates.

Entre otras cosas, porque no tuvo reparos a la hora de preguntar por el tipo de cocinado de la tarta de queso. Luis, en un momento dado de la velada, quiso confesar a Raquel cuáles eran sus hobbies: «Me encanta comer, disfrutar de los momentos, leer no me gusta. No he leído un libro en mi vida. Lo intentaron en segundo de la ESO con La fábrica de chocolate y no me lo leí. Entero, entero, nunca».

Ante esa confesión, Raquel ha optado por ni tan siquiera responder. Pero sí se sinceró ante las cámaras del equipo de First Dates: «Yo soy de leer muchísimos libros y que no haya leído ninguno en su vida, me parece… pero bueno». Las confesiones de Luis no terminaron ahí, ya que reconoció que solamente se había enamorado una vez, y a los 14 años.

En la decisión final, y contra todo pronóstico al ser conscientes de cómo se había desarrollado la cita, Raquel sorprendió al equipo de First Dates al dar una oportunidad a Luis. Y todo después de las bonitas palabras que le dedicó el soltero segundos antes: «A mí sí me gustaría tener otra cita, porque me has aportado cosas que hace mucho tiempo que no me aportaba nadie».