No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan en visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado jueves 10 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores han podido ser testigos de una de las citas más incómodas que se recuerdan. Y todo porque Paco Pepe, el comensal, no dudaba en hacer todo lo que estaba en su mano para llevar la conversación a un rumbo que Mariani consideraba como un auténtico «insulto». El soltero no dudó en aprovechar su llegada al programa para compararse con el mismísimo Albert Einstein.

Y es que se definió como un inventor incomprendido cuyo mayor sueño es hacer historia. Entre los inventos de Paco Pepe encontramos un velcro para pegar el teléfono móvil en la camiseta o, incluso, un aparato para conseguir sostener folios colgados. Es decir, un atril, algo que ya está inventado. Su cita para esa noche era Mariani, una almeriense de 58 años que, desde el instante en que conoció al hombre con quien iba a compartir la velada, se quedó verdaderamente decepcionada: «No me gustan los señores bajitos, me gustan más altos que yo. Físicamente, tampoco me ha atraído en absoluto», confesó ante las cámaras del equipo de First Dates. Después de que se les acompañase hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada, Paco Pepe trató de sorprender a la andaluza al hablar de una de sus más recientes creaciones.

«El invento es una put* mierda, como todo él», comentó Mariani poco después de que comenzara la conversación. El soltero, ajeno a lo que su cita realmente pensaba de él, no dudó en hacer hincapié en el verde de los ojos de una mujer de su pasado. Algo que descolocó por completo a la soltera: «¿Estás recordando unos ojos verdes cuando tienes los míos en frente que son marrones, chiquillo? Ahí estás metiendo la pata hasta el culo, tío».

La mujer no tardó en aprovechar la ocasión para tratar de hacerle entender que no era correcto lo que estaba haciendo: «Vamos a ver, Paco Pepe, estás en frente de Mariani, que no tiene los ojos verdes. Entonces, chiquillo, yo no sé si te agradan o no te agradan, pero por lo menos no te acuerdes de los de la otra porque es un poco insulto a la cena que estamos teniendo».

Lejos de que todo quede ahí, Mariani se levantó de la mesa para dar mucho más valor a lo que estaba diciendo: «Tú estás delante de un pedazo de mujer y me estás hablando de la otra. ¿Tú sabes la cantidad de tíos que se partirían la cara por estar ahí sentados y conquistarme como hay que ser?».

La cita avanzaba, y la almeriense estaba cada vez más convencida de que no tenía nada que ver con Paco Pepe: «Yo estoy muchos años sola porque quiero, pero este tío no se va a comer un rosco si llega a una cita y se está acordando de los ojos de la otra», comentó ante las cámaras del equipo, y añadió: «¿Yo te he hablado de la última noche con la persona que amé, que fue apoteósica en la cama? Pues no, porque no pinta nada aquí».

El soltero hizo caso omiso a las peticiones de su cita al hablar de los «dos mejores momentos con pasión» que tuvo con esa mujer. Algo que acabó hartando a Mariani: «Te lo he dicho hace un momento y vuelves a cometer el mismo error. Cuando yo estoy con un hombre, sus mujeres de antes me importan una mierda. No vienen a cuento».

Ante las cámaras del equipo del dating show, la soltera añadió algo más: «A medida que ha avanzado la cena, ha ido cagándola más y más y más hasta un momento en el que yo ya no sabía qué hacer con este hombre. Me ha reventado la paciencia este tío, la cena va a ser un show, una payasada».

En la decisión final, como era de esperar, la almeriense se ha negado a tener una segunda cita con el soltero: «Si piensas conquistar a una mujer como esta noche, no me extraña que no te comas un rosco. Tú sigue buscando y ojalá encuentres esa mujer que te acompañe. No soy yo y no seré yo nunca. ¡Ahí te quedas!».