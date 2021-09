Shawn Mendes, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas más jóvenes y más consagrados de la industria musical a nivel mundial. El canadiense se dio a conocer por publicar contenido musical en una aplicación y, poco a poco, consiguió esa oportunidad de mostrar su talento al resto del planeta.

Gracias a esto, Shawn Mendes tuvo la oportunidad de sacar a la luz un gran número de trabajos discográficos. Además, también ha realizado numerosas giras por todo el mundo. Si hay algo que nos emociona del artista es cuando actúa en directo, ya que llena cada estadio y recinto de pura luz. ¡Es absolutamente mágico!

Después del parón por la COVID-19, Shawn Mendes ha dado una de las noticias más esperadas de los últimos tiempos. A través de sus redes sociales aseguró que estaba a punto de desvelar las primeras ciudades por las que pasará el ‘Wonder: The World Tour’. Esa espera ha terminado porque por fin sabemos dónde actuará Shawn Mendes.

I can’t believe how good it felt to be back on stage tonight. Thank you so much Newyork. I love you guys so much ❤️ pic.twitter.com/A9xJ723HW6

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) September 23, 2021