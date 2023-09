Celebrities Rodolfo Sancho, tras visitar a Daniel Sancho en prisión: «No van a conseguir lágrimas de mí»

Rodolfo Sancho lleva varios días en Tailandia. A pesar de todo, no ha sido hasta este miércoles 6 de septiembre cuando ha acudido a la cárcel de Koh Samui para verse las caras con Daniel Sancho. Recordemos que su hijo está en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta.

El actor llegó a Koh Samui a las 08:50 horas (hora local) acompañado de su abogado, Marcos García Montes. Por si fuera poco, cabe destacar que ha estado aproximadamente tres horas en esta cárcel. Tras esta visita, y como era de esperar, Rodolfo Sancho se ha pronunciado ante los medios de comunicación allí presentes.

En primer lugar, quiso «expresar condolencias y mi más sentido pésame» a la familia del cirujano colombiano de 44 años. Siguiendo al pie de la letra las declaraciones que el actor hizo el pasado martes a la agencia EFE, volvió a mostrar un profundo respeto a la Justicia de Tailandia. Además, confirmó que estaban esperando el informe por parte de la Fiscalía: «Hasta ese momento no podemos hacer nada más».

Lejos de que todo quede ahí, Rodolfo Sancho dejó muy claro que iba a ser la última vez que iba a hablar ante los medios de comunicación. De esta forma, quiso aprovechar la ocasión para mostrarse de lo más contundente ante las cámaras y los periodistas allí reunidos: «Para esa prensa que creen que estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo, ¿vale?», comenzó diciendo el padre de Daniel Sancho.

«Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida: o como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? No van a conseguir lágrimas de mí», sentenció el actor de 48 años. De esta forma, deja claro que no ha dudado un solo segundo en coger las riendas de la situación para tratar de conseguir que esta pesadilla acabe cuanto antes.

Rodolfo Sancho, tras visitar a su hijo Daniel en prisión: «No van a conseguir lágrimas de mí» #PdV6S https://t.co/nQn0hVqBp6 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 6, 2023