¿A qué hora se estrena ‘Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo’ en Netflix?

La plataforma de Netflix continúa renovando su catálogo audiovisual y este próximo viernes, 10 de julio, lo hará de la mano de uno de los estrenos más esperados: Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo. Aunque para los más jóvenes esta historia sea completamente desconocida, los que lo vivieron en 1997 seguro la recordarán. Y es que ha sido uno de los episodios recientes más traumáticos de España. De esta manera, el contexto nos presenta a Miguel Ángel Blanco, un joven que era concejal del Partido Popular en Ermua y tenía 29 años. Un chico con una vida normal, que adoraba la música en directo y pasar tiempo junto a los suyos.

Sin embargo, su vida cambió por completo el 10 de julio de dicho año. Pues, fue secuestrado por ETA. Para agonía y temor de todos, la organización dejó claro que el Gobierno de José María Aznar debía acercar a los presos de la banda a cárceles del País Vasco. Este movimiento debería hacerse en un tiempo límite de 48 horas. Pues, en el caso de no ser así, Miguel Ángel Blanco sería ejecutado. Así pues, lamentablemente y como bien es sabido, el joven murió a manos de ETA.

El Rey Felipe VI participa en el documental de ‘Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo’

De este acontecimiento han pasado ya 29 años, los mismos que tenía Miguel Ángel Blanco cuando fue asesinado. Por ello, Sistiaga y López, encargados de realizar el documental, han querido traer de regreso esta traumática parte de la historia de España. Pues, son muchas las personas que no recuerdan o no vivieron este momento. «En este país los que tienen menos de 35 años no solo no saben quién era Miguel Ángel Blanco, ni siquiera saben que hubo una organización que mataba y que se llamaba ETA», cita La Vanguardia en palabras del periodista.

Asimismo, según se ha podido saber, Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo es un proyecto que narra esta historia y aporta muchas novedades del caso. Pues, se podrá ver el testimonio de personas que intentaron detener el asesinato de Miguel Ángel Blanco, nuevas perspectivas de algunos hechos y otras novedades. Lejos de quedar aquí, se mostrará el hospital al que fue trasladado el joven tras ser localizado con dos disparos en la cabeza en una cuneta de Lasarte-Oria.

Los médicos que intentaron salvarle la vida contaron cómo vivieron esos delicados y tensos momentos. Un proyecto que no solo recuerda este traumático momento, sino que también intenta plasmar la angustia y agonía vivida por intentar salvar a Miguel Ángel Blanco. Asimismo, cabe señalar que el propio Rey Felipe VI participa para aportar declaraciones del caso. Es la primera vez que acepta participar en un proyecto audiovisual de estas características.

¿A qué hora se estrena ‘Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo’ en Netflix?

Como comentábamos en líneas anteriores, Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo estará disponible en la plataforma de Netflix a partir de este próximo 10 de julio. Desde las 9:00 h, una hora antes en las Islas Canarias, los suscriptores tendrán la oportunidad de ver el documental en exclusiva. Eso sí, para ello, será necesario tener alguno de los planes de pago de la plataforma.