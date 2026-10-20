Nacho de Borbón ya no es el único fiel de ‘La isla de las tentaciones’: así cayó en la tentación

Durante semanas Nacho de Borbón había sido uno de los grandes resistentes de esta edición de La isla de las tentaciones. Mientras sus compañeros iban cayendo uno detrás de otro, el primo lejano del rey aguantaba firme, incluso después de ver cómo Náyades —su pareja— se acercaba cada vez más al tentador italiano Andrea Sabatini. Llegó a irrumpir en la hoguera de las chicas para pedirle a su novia que pensara en lo que estaba haciendo, algo nunca visto en el programa. Pero todo tiene un límite, y el suyo ha llegado de la mano de alguien a quien conoce muy bien. Tras un tenso cara a cara entre Náyades y Paula Colubi -su ex pareja-, la tentadora volvió a la villa dándole información que le hizo cambiar por completo de idea. «No la he visto arrepentida», le dijo a Nacho, que, visiblemente afectado, respondió: «Estoy ya llegando a mi límite».

Esa misma noche, la fiesta hizo el resto. Un juego en la piscina terminó con todo el grupo animándolos a besarse. En ese momento no lo hicieron, pero la tensión entre ambos ya era evidente. Más tarde, tumbados en una hamaca, empezaron a recordar los meses que compartieron fuera del programa y la conversación terminó como muchos se temían: con besos apasionados. «¿Echabas de menos mis besitos?», le preguntó Nacho a Paula, en una de las frases de la noche. Acabaron durmiendo juntos, aunque sin ir más allá, y a la mañana siguiente Nacho aseguró haber dormido «muy bien». Lejos de mostrarse arrepentido, confesó a Rubén y a Miguel que se sentía bien con lo que había pasado. Sus compañeros, en cambio, todavía no daban crédito a lo que habían visto.

Una villa en shock

«Era del que menos me lo esperaba», reconocía uno de los chicos, resumiendo lo que pensaba toda la villa. Hubo incluso un momento cómico: un estornudo de Paula interrumpió el acercamiento, y Rubén no pudo evitar soltarle a su compañero un «Tío, ¿qué haces?».

Así lo hemos visto en La isla de las tentaciones, en Telecinco. Ahora la gran incógnita es cómo reaccionará Náyades cuando vea las imágenes en la próxima hoguera, porque esta historia acaba de dar un giro de los gordos.

La caída de Nacho, que era el único que aguantaba hasta ahora, confirma que esta edición del reality es una de las que más parejas ha roto, al menos hasta el momento en el que veamos las decisiones finales de cada una.