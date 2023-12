Mozos de Arousa: ¿Cuánto dinero ganan los concursantes de ‘Reacción en cadena’ por programa?

Los Mozos de Arousa siguen siendo los auténticos protagonistas de Reacción en cadena, el concurso presentado por Ion Aramendi cada tarde en Telecinco. Además de acumular grandes audiencias, los tres gallegos también acumulan dinero cada tarde que continúan en el programa.

Son los culpables de que el espacio de las tardes siga creciendo cada día cuando se cumple un año de su estreno. Aunque todavía está lejos de Pasapalabra -su rival directo en Antena 3- con el paso de la semanas las diferencias se estrechan décima a décima.

Los tres concursantes acumulan ya 882.299 euros y se acercan al millón de euros en su bote particular. Una enorme cantidad que se llevarán cuando sean eliminados, pero todo apunta a que queda bastante para que llegue ese día porque su compenetración sigue siendo total.

¿Cuánto ganan los Mozos de Arousa cada tarde en ‘Reacción en cadena’?

No es una cantidad fija -como si pasa en programas como Pasapalabra- pero casi todos los días los concursantes acumulan un buen pellizco para su bote común. Si las cosas no van bien, es posible que terminen el programa sin poder acumular dinero y no lo engorden.

¿En qué se han gastado el dinero ganado?

Como normal general, en los concursos es habitual que no se cobre el dinero hasta que los concursantes sean eliminados, pero en casos como este, la productora ha decidido que puedan cobrar un adelanto del bote final antes. No hay que olvidar que las grabaciones provocan problemas en sus vidas, especialmente a la hora de conciliar el trabajo o los estudios, por lo que ese esfuerzo ha sido recompensado.

Con la parte que ya han recibido, de la que no han desvelado la cantidad, Bruno ha sido el que menos ha gastado. «Fui al Palacio de Liria, y me compré dos tarros de miel, que es la que tomaba la duquesa. Entonces si vivió tanto…», desveló en las redes sociales del programa.

Borjamina aseguró que se lo ha gastado en un viaje a Rumanía, aunque sus compañeros se apresuraron a desmentirlo y dejar claro que se lo pagaron sin que el gastase nada. Bruno ha sido el más gastón, aunque sin darse grandes lujos. Por ahora solo se ha comprado un buen ordenador «de esos que tienen la manzana mordida» y descarta comprar un anillo de compromiso con su novia.