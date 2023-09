Televisión El matrimonio de amor y odio de María Jiménez y Pepe Sancho

La vida de María Jiménez, quien ha fallecido este 7 de septiembre a los 73 años, estuvo estrechamente vinculada a otro nombre del espectáculo de nuestro país, Pepe Sancho. La artista y el actor protagonizaron una tormentosa relación llena de idas y venidas en la que llegaron a casarse tres veces, marcada por los malos tratos durante todo su matrimonio.

«Fue un flechazo, pero después fueron veinte puñaladas», decía María Jiménez cuando hablaba de Pepe Sancho. El 1 de julio de 1980 se dieron el sí quiero unos meses después de conocerse, para convertirse en la pareja de moda de la crónica social. Sin embargo, su relación no tardó en pasar de las páginas de la prensa rosa a las páginas de sucesos.

En 1984, la pareja tomaba la decisión de separarse tan solo un año después de dar la bienvenida a su único hijo en común, Alejandro. Una decisión que no tardarían en rectificar y en volver a estar juntos. Un año más tarde, María Jiménez sufría el golpe más duro de su vida: la muerte de su hija Rocío con tan solo 17 años en un accidente de tráfico.

Pepe Sancho se convirtió en el mayor apoyo de la cantante, y en el año 1987 llegó su segunda boda. Esta vez se casaron en Costa Rica con su hijo Alejandro presente. No obstante, a pesar de los esfuerzos de María para que la relación siguiera adelante, nada más lejos de la realidad.

María Jimenez con Jesús Quintero después de la separación con Pepe Sancho. Sensible y luchadora. D.E.P. pic.twitter.com/LoIIdkbLvL — MÁS QUE FÚTBOL (@futbolbaseymas) September 7, 2023

Pepe Sancho llevaba una doble vida fuera del matrimonio. Las infidelidades y sus enfrentamientos hicieron que se divorciaran en 2002. Sin embargo, llegó tercera boda en Nepal que también terminó mal y que la propia María llegó a calificar como un engaño de Pepe para vender la exclusiva.

Las idas y venidas continuaron, así como los malos tratos, de los que fue testigo su hijo, Alejandro. «Había que haberlo denunciado antes pero ya ha pasado el tiempo, ya ha caducado. Eso ha existido toda la vida y sigue existiendo», expresó María Jiménez en sus memorias.

Fue Alejandro, el hijo de ambos el que descubrió a su padre saliendo de la casa familiar con otra mujer. Pepe Sancho había empezado una doble vida con otra mujer y eso fue el final definitivo de su relación. Cuando Alejandro se lo contó a María, ella tuvo claro que aquello se había acabado.

María Jiménez denunció los maltratos que había recibido por parte de su exmarido, Pepe Sancho, y Alejandro declaró a su favor https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaMaríaJiménez pic.twitter.com/er77AZEvBm — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 17, 2019

En julio del año 2021, María Jiménez fue la protagonista del programa de TVE Lazos de Sangre. Un programa en el que la artista se volvió a sincerar públicamente sobre su tormentoso matrimonio con Pepe Sancho. «Ese señor me maltrataba física y psicológicamente. Me daba una paliza y me decía: vamos a casarnos otra vez. Y yo como una tonta, después de dos carantoñas, le creía», relataba por aquel entonces.

«En mi época eso (la violencia de género) no se podía denunciar. Si llega a pasar hoy, lo meto en la cárcel veinte años. Y encantada lo habría hecho», declaraba tajante. Y añadía: «Ya está muerto, ya no le pega más a nadie», expresaba.

Hace un año, María Jiménez reaparecía públicamente en Sevilla para presentar su fundación. La artista creaba este proyecto con el objetivo de ayudar a mujeres maltratadas, ofrecerles refugio y un «trampolín» para comenzar una nueva vida. «Era un sueño que tenía en mente desde hace muchos años, pero «eran otros tiempos. Hace mucho, pero antes yo no he podido. Lo hago ahora que puedo», expresaba.