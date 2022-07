‘Masterchef’: los mejores memes que dejó la final de la décima edición

La 1 de Televisión Española emitió este lunes la final de la décima edición de MasterChef. Una final de infarto que se convirtió en la más exigente hasta la fecha, donde María Lo se convirtió en la ganadora, tras un duelo muy reñido con Verónica.

«¡¡¡Soy la ganadora de MasterChef 10!!! No me lo creo, ¡¡¡qué maravilla!!! Es muy fuerte. Es mi sueño, he cumplido un sueño. Es la experiencia más importante de mi vida» reconoció María Lo tras convertirse en la ganadora de la edición, muy emocionada aún sin poder creerse lo que acababa de ocurrir.

Una noche en la que, las redes sociales se llenaron de memes. Los seguidores del programa de Shine Iberia inundaron Twitter de imágenes muy divertidas a lo largo de toda la noche, así como la propia cuenta oficial del programa, que se unió una vez más a las bromas de los espectadores.

María Lo se convierte en la ganadora de la décima edición de MasterChef España. ¡Felicidades campeona! https://t.co/5KB3O2GWnE @marialomchef10 #MasterChef10 pic.twitter.com/ZVaf2jECUt — MasterChef (@MasterChef_es) July 18, 2022

En el caso de Adrián, el vasco se sinceró en muchas ocasiones sobre la complicada vida que había tenido a lo largo de su paso por el programa. De esta forma, en la final las redes se volvieron a llenar de memes en torno al joven.

Por otro lado, durante la segunda prueba de la noche, en la que los cuatro finalistas de la décima edición cocinaron para jueces de MasterChef de diversos países, la protagonista de los memes fue Samantha Vallejo-Nágera, tras derrochar simpatía y naturalidad al hablar con los jueces invitados a la comida.

Los jueces de los otros países también protagonizaron diversos memes. Además, a lo largo de la noche durante todas las pruebas las redes se inundaron de divertidas imágenes de todo tipo, como las cuentas de Luismi, las lágrimas de Verónica o la dura historia de David, demostrando que MasterChef no solo triunfa en la televisión, sino también en internet.

Simplemente Samantha hablando con los jueces de los MasterChef de otros países @lalachus2 #MasterChef10 pic.twitter.com/XFRysLLtUc — MasterChef (@MasterChef_es) July 18, 2022

Los jueces de los Masterchef de otros países esperando los platos. #Masterchef10 pic.twitter.com/qf6p288i1g — LALACHUS2 (@lalachus2) July 18, 2022

Yo cada vez que Adrián habla de que ha estado en la cárcel, David tuvo adicciones y Verónica se pone a llorar. #Masterchef10 pic.twitter.com/cKSydV0eNq — XXVII ❤ (@Maria_9515) July 18, 2022

El novio de Verónica viendo cómo llora Luismi. #MasterChef10 pic.twitter.com/pM1aXMfIW9 — CookieTriki (@cookietriki) July 18, 2022

– ¿Por qué tan elegante Homer?

– Porque hoy Maria Lo va a ganar Master Chef#MasterChef10 pic.twitter.com/twhDQmejUH — GingerBels (@FleckerdGirl) July 18, 2022

Joan Roca después de escuchar los dramas de David y Adrián: #MasterChef10 pic.twitter.com/Pquw09J7L8 — maripili345 (@maripili345) July 18, 2022

Joan Roca saliendo por fin de cocinas tras aguantar la chapa dramática de los aspirantes. #MasterChef10 pic.twitter.com/UiJGRUYopo — Elisabeth BS (@ElisabethBS91) July 18, 2022