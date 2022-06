‘MasterChef 10’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Un lunes más, Masterchef 10 regresó a La 1 de Televisión Española. Los aspirantes del exitoso formato de Shine Iberia volvieron a dar lo mejor de sí mismos en las cocinas, no obstante, en el programa un simple error te puede costar la eliminación y eso fue lo que le ocurrió a Yannick.

Tras la prueba de exteriores, en la que los equipos tuvieron que elaborar un menú sostenible del chef Rodrigo de la Calle para un total de 60 personas en la granja ecológica Los Confites, Pepe Rodríguez dio cuatro delantales negros: dos para cada equipo.

Una vez finalizada la prueba de exteriores, los aspirantes regresaron a las cocinas de Masterchef 10 para enfrentarse a la prueba de eliminación. Los delantales negros, Verónica, María, Yannick y Claudia lucharon por su permanencia en el concurso y se vieron las caras con la elaboración de un Poulet de Bresse en vessie, una receta tradicional francesa del chef Paul Bocuse.

Hoy despedimos a @yannickmchef10. Gracias aspirante por compartir con nosotros esa luz y gran corazón que tienes. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef10 pic.twitter.com/hTEmmxfNIL — MasterChef (@MasterChef_es) June 13, 2022

Un reto muy complejo donde incluso una de las aspirantes, María, tuvo que ser atendida por los médicos tras sufrir una quemadura. Por otra parte, Jordi Cruz se puso el delantal para realizar el plato junto a los concursantes y él también tuvo algún problema a la hora de la elaboración.

Finalmente, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz se reunieron para determinar el veredicto final. De esta forma, los jueces decidieron que Yannick se convirtiera en el nuevo expulsado de Masterchef 10. Una decisión muy complicada, al tener que despedir a uno de los concursantes más queridos de la edición.

«Qué pena», expresó Pepe Rodríguez al despedirse de Yannick. El aspirante expresó que quedaban muy pocas personas en la competición y que era lógico que en algún momento le tocara marcharse: «Un día malo te puede costar el concurso, pero no pasa nada».

«No he ganado MasterChef 10, pero he ganado muchísimas cosas… Nunca dejas de aprender, la cocina es muy bonita y me gustaría dedicarme a ella en algún momento», expresó Yannick tras colgar el delantal y despedirse de sus compañeros.