Marta Riesco carga contra Jorge Javier Vázquez: «Me ha hecho muchísimo daño»

La vida de Marta Riesco ha cambiado repentinamente desde su llegada a Canal Quickie con sus nuevos compañeros de Ni que fuéramos shhh. Después de más de un año sin trabajar ha conseguido hacerse un hueco de nuevo en televisión, aunque no olvida los malos momentos que pasó en Telecinco, especialmente por culpa de Jorge Javier Vázquez.

Tras terminar su relación con Antonio David Flores y salir con mucha polémica de Mediaset, la vida le vuelve a dar una oportunidad, tanto en lo personal como en lo profesional. En pocas semanas se ha convertido en la reportera estrella del programa que recupera el espíritu de Sálvame y ha vuelto a encontrar el amor gracias al cantante Alejandro Caraza, salido de La Voz en la edición de 2023.

Pese a que está limando asperezas con enemigos como Kiko Hernández -que ha caído rendido a sus encantos nada más verse las caras-, María Patiño y Belén Esteban -con la que estuvo a punto de llegar a las manos-, hay todavía gente con la que tiene cuentas pendientes. Uno de ellos es Jorge Javier Vázquez, que no tuvo piedad con ella cuando comenzó su relación con Antonio David y le lanzó todo tipo de insultos desde Telecinco.

Ha sido en una entrevista concedida para El mundo deportivo donde Marta ha confesado lo que siente cuando escucha el nombre del presentador catalán. «Es una persona que me ha hecho muchísimo daño. Quitando el fallecimiento de mis abuelos, el peor momento que yo he vivido, creo que en mi vida, fue el monólogo de Jorge Javier insultándome y pidiendo mi despido», ha recordado con dolor.

Pese a todo, la periodista reconoce que profesionalmente es uno de los más grandes de la televisión y no le importa decirlo. «Como profesional es una persona a la que admiro plenamente. Ahora, a nivel personal, a mí me ha hecho muchísimo daño. Me dejaron de mentirosa cuando sabían que no había mentido. Y no lo puedo olvidar», recuerda.

La reportera aceptaría hablar con él cara a cara y lo haría con un objetivo muy claro: «No necesito que me pidan perdón, necesito que aprendan de eso. Podéis tener un odio increíble hacia quien era mi pareja, pero yo no tenía la culpa. Era una chica que se había enamorado».

El dia que Jorge Javier pidió el despido de Marta Riesco

Fue en mayo del año 2022 cuando el presentador de Sálvame no tuvo reparos en criticas a la entonces reportera de El programa de AR. «No me gustaría tenerla trabajando en un equipo porque ensucia el ambiente y sus compañeros la detestan. Desde hace tiempo ha dejado de ser periodista y se ha convertido en una más», dijo muy contundente.

Marta Riesco sufre desde hace más de un año acoso por parte de Sálvame, Jorge Javier y La Fábrica de la Tele.

Tras llamarla cenutria y trilera, aprovechó el polémico tema de los carteles que supuestamente aparecieron en Málaga acusando a Antonio David de ser un maltratador, un asunto que está todavía judicializado, para atacarla con más fiereza. «Es una maestra del arte de la post verdad y la fake new porque coge una noticia con posos de verdad y siembra una duda y ese es su propósito. Entiendo estas tretas para un personaje, pero no para una periodista», dijo muy enfadado.

«Yo no he dicho que te voy a echar, pero cuando venga tu jefa verás, porque a ella no le gustan estas cosas», dijo asegurando que le quedaba poco en la cadena. La predicción de Jorge tardó un tiempo, pero finalmente se cumplió y Marta Riesco terminó saliendo de Telecinco de forma muy polémica y denunciando su despido.