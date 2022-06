Måneskin reinterpreta este clásico para la banda sonora de la película de Elvis

Måneskin continúa siendo imparable. Los ganadores de Eurovisión 2021 han conquistado a medio mundo con su estilo rockero, su marcada personalidad y su indudable talento, y ahora, han vuelto a conseguir un nuevo logro profesional, al participar en la banda sonora de Elvis.

De esta forma, los italianos han reversionado la canción If I Can Dream, original de Elvis, cuya versión adelantaron en directo por primera vez durante su actuación en Eurovisión 2022, celebrada en Turín el pasado 14 de mayo.

Se trata de una canción que forma parte de la banda sonora original de Elvis, el biopic del rey del rock, que verá la luz este 24 de junio. De esta forma, los músicos italianos se unen a una banda sonora de excepción, formada por artistas de la talla de Eminem y Cee Lo Green, que actuarán juntos en un tema, así como Swae Lee y Diplo. Además, otros artistas confirmados son Maneskin, Doja Cat, Jack White, Stevie Nicks y Tame Impala.

Our version of “If I Can Dream” from Elvis original motion picture soundtrack is OUT 💘 https://t.co/C5UMYrI913@ElvisMovie #TCB @bazluhrmann @ElvisPresley @Cilla_Presley pic.twitter.com/mopDCycCxO

